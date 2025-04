El Montijo ante su último tren contra un Extremadura sin margen de error

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 18 de enero 2025, 18:09 Comenta Compartir

El Extremadura no se puede permitir tropezar si quiere alcanzar antes del final de temporada el primer puesto de la clasificación. Los azulgranas están seis puntos por debajo del líder y ya no puede perder más terreno. Solo vale la victoria. Ante el Montijo, los azulgranas van a tener un hueso duro de roer y van a tener que mostrar su mejor versión para volver a Almendralejo con los tres puntos.

Ambos equipos ganaron su partido de la pasada jornada. El Montijo como local ante el líder Jaraíz; y el Extremadura de visitante ante el Villafranca. El Montijo está ante su último tren para alcanzar los puestos de playoff. Los montijanos lo tienen casi imposible después del mal inicio de temporada, pero si quieren agarrarse a un clavo ardiendo solo les vale ganar ante el Extremadura.

El Montijo acude al partido con los ánimos renovados. La última victoria en casa ante el líder hace que el equipo adquiera la confianza necesaria para competir ante uno de los mejores equipos de la categoría. Higor Rocha se marchó tocado ante el Jaraíz y no jugará de inicio. El que tampoco estará en el partido, pero esta vez en el banquillo, será el técnico Germán Corengia –con ficha de delegado–, que fue expulsado ante el Jaraíz y al que le han caído nueve partidos de sanción. Los jugadores que han llegado en este mercado invernal no pudieron jugar ante el Jaraíz por no estar inscritos, pero ante el Extremadura alguno podría debutar.

Por su parte, en el Extremadura está la duda de Moussa, que no estuvo en Villafranca de los Barros, por lo que Manu Alcázar podría acompañar a Miguel Núñez en el centro del campo. En ataque, Maikel Villajos será de nuevo la referencia junto a Callejón. El resto del equipo no cambiará mucho con respecto al once inicial que ganó la pasada jornada, con Fran Rosales y Samu Hurtado en los laterales.

Otro de los atractivos del partido en clave azulgrana está en si Imanol Barace, flamante fichaje del cuadro de Almendralejo, debutará con la casaca de su nuevo equipo. Barace llega para marcar la diferencia y pronto empezará a ser titular y a ser importante. De momento, todo hace indicar que debutará en Montijo y poco a poco irá ganando protagonismo en el Extremadura.

MONTIJO-EXTREMADURA UD MONTIJO Navajas; Iván Fernández, Fobi, Edu Reyes, De Luis, Bakary, Diassy, Justice, Rojas; Caio Peralta y Silva.

CD EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Pardo, Tala, Fran Rosales; Miguel Núñez, Manu Alcázar, Marco, Dieguito; Callejón y Maikel Villajos.

ÁRBITRO Alba Ramiro.

ESTADIO Y HORA Emilio Macarro, 12.30 horas.