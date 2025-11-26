El Montehermoso, próximo rival del Badajoz, prescinde de Rincón Rus

J. P. Badajoz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:17 Comenta Compartir

El Montehermoso también mueve su banquillo y recibirá al Badajoz dentro de una semana con nuevo entrenador. Rafael Rincón Rus es el tercer técnico que es destituido en la Tercera extremeña después de Juan Marrero en el Badajoz y José María Cidoncha en el Llerenense, curiosamente estos dos últimos tras perder ante el Cabeza del Buey.

«Rafael Rincón Rus y Luis Porras Pinedo 'Cuqui' dejan de ser entrenador y segundo entrenador de nuestro equipo. La decisión responde a la necesidad de buscar un nuevo impulso deportivo para afrontar el resto de la temporada», anunciaba el club en sus perfiles sociales. El Montehermoso aún no tiene el sustituto para su banquillo.

El Montehermoso encadena siete jornadas sin ganar, pero el último empate en casa del colista Pueblonuevo ha sido el punto determinante para que la directiva haya tomado la decisión de poner fin a la etapa de Rincón Rus en el banquillo. El equipo cacereño es penúltimo con una sola victoria, tres empates y ocho derrotas con los mismos puntos que el Pueblonuevo y Calamonte.

Rincón Rus cogió al Montehermoso en Primera Extremeña y lo ascendió a Tercera.