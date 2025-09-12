Marrero: «Han sido momentos duros, de mucha tensión, impotencia y rabia»

J. P. Badajoz Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El vestuario blanquinegro siente una inmensa liberación después de una semana de lo más convulsa y llena de incertidumbre. Juan Marrero expresó el sentir de sus jugadores estos días de agitación por el bloqueo de la FIFA. «Han sido momentos duros, de mucha tensión, impotencia y rabia contenida».

El técnico del Badajoz se mostraba incrédulo ante los acontecimientos que dejaron al equipo sin poder jugar la primera jornada ante el Azuaga. «Es una situación extraña. Tengo 57 años y nunca he vivido esta situación ni como futbolista ni como entrenador ni conozco tampoco una situación parecida».

Marrero reconocía su impotencia por la situación y entendía la desazón de los seguidores blanquinegros. «Era extrañeza, asombro que no nos dejaran competir. Lo hemos vivido con tensión, sabiendo que nosotros lo que queremos competir en el campo y representar a este gran club y esta gran afición, pero en el verde».

El Badajoz ya tiene inscritos a todos los jugadores, incluido Álex Galán.