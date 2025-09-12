HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Celebración de la última junta de accionistas del Badajoz en octubre de 2024. PAKOPÍ
Tercera RFEF

Lanuspe aprueba la maniobra para dejar a Parra en fuera de juego

El grupo Oliver ajusta el capital social del Badajoz con el que asume el control total y reduce el valor de las acciones compradas a Parra a unos 4.000 euros

J. P.

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:32

La actualidad institucional del Badajoz es un incesante no parar y salvado el match ball de la FIFA este viernes afrontaba otro frente con la ... celebración de la junta extraordinaria de accionistas. Lanuspe había fijado esta convocatoria el pasado 11 de agosto y ha coincidido como remate final de una semana tensa y angustiosa. El grupo Oliver-Iglesias como máximo accionista aprueba esta maniobra legal para dejar en fuera de juego a Joaquín Parra. El objetivo de la propiedad es poner en orden la situación financiera del club acorde con su realidad económica, de ahí que entre los seis puntos del orden del día se contemplara la «reducción de capital social y simultáneo aumento de capital, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes». Con este movimiento se pasa primero de un capital de 4.593.270,50 euros a 4.179,5 euros mediante la reducción del valor de las acciones de 120 euros a 10 céntimos para posteriormente ampliar el capital social por compensación de deuda a 1.730.618,90 euros. De esta manera, Lanuspe pasa a tener el control absoluto del accionariado del Badajoz y la participación comprada al empresario sevillano queda reducida a un escaso 0,25 por ciento tras esta ampliación. Hay que recordar que en este mes de septiembre vencía el último plazo de la compra del club a la sociedad de Parra y que todavía quedaba pendiente de abonar el pago correspondiente al año pasado cifrado en dos partidas de 350.000 euros, lo que hace un montante total de 700.000 euros. Estas cantidades tenían que ser depositadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que en caso de incumplimiento del acuerdo entre ambas partes había decretado un auto para decomisar los títulos.

