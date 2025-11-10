Marrero: «El gol de ellos no me ha gustado ni un pelo»

Semana de análisis, de mucha reflexión y de algún que otro tirón de orejas a la plantilla. El Badajoz no se puede permitir dejarse ... empatar como hizo el domingo ante el Llerenense. Juan Marrero se mostró muy serio y contrariado por el nuevo pinchazo de su equipo en un partido que debió quedar resuelto en el descanso.

De nuevo desperdició la infinidad de ocasiones que dispuso y aunque al contrario que en Jerez esta vez sí marcó, de penalti, pero al final lo acabó pagando igual. Y todo por un exceso de relajación tras inaugurar el marcador con el gol de Borja Domingo desde los once metros. Los blanquinegros sufren una falta de pegada preocupante. Tanto le había costado a los blanquinegros ver puerta que al poner fin a su martirio parecían creerse que ya tenían el partido ganado. Esa sensación de liberación se tradujo en una bajada de tensión que provocó que el equipo se desconectara y el rival lo aprovechara para establecer la igualada. Una laxitud que al técnico valenciano irritó muchísimo. «La jugada de ellos vamos a verla, pero no me ha gustado ni un pelo», reprobó muy disgustado.

Juan Marrero se distingue por su carácter exigente y cuidar cada detalle para minimizar el error, especialmente en labores defensivas, de ahí que esta semana toque leerle la cartilla a sus jugadores. En cada sesión insiste mucho en mantener la concentración y la intensidad durante todo el encuentro para tratar de impedir precisamente que se reproduzcan momentos como los permitió a su rival el domingo. Y tras el 1-0 su equipo se olvidó de su máxima y bajó los brazos de forma conformista. «Hay que analizar tantas situaciones de gol y sobre todo esos 10 minutos de bajar la intensidad y permitir al Llerenense que se acerquen más al área», recalcó sin ocultar su resignación. El equipo de Cidoncha solo tuvo esa aproximación al área de Sergio Tienza y otra anterior de Ginaid que casi acaba también en gol de no ser por la acertada intervención del meta pacense. Con apenas dos ocasiones el Llerenense sacó petróleo del Nuevo Vivero. Al Badajoz, en cambio, le cuesta un mundo marcar. Prueba de ello es que a pesar de generar un sinfín de ocasiones entre los dos últimos partidos no ha sido capaz de anotar de jugada. Un solo gol y de penalti es su balance en 180 minutos. Escaso bagaje para todo un aspirante al ascenso y que además sufre el lastre de necesitar con urgencia reconectarse con la zona noble.

Marrero no entiende esa distensión de los suyos cuando había conseguido hacer lo más difícil y teniendo a su rival completamente sometido no fue capaz de cerrar el partido. «Lo que se transmite es buscar siempre el segundo y el tercero porque este equipo cuando baja la intensidad es muy vulnerable como así se ha demostrado», criticaba con dureza. El caso es que el Badajoz solo lleva 11 goles en 9 partidos.

Otra oportunidad perdida y nuevo lunes de lamentaciones. El equipo blanquinegro no termina de subirse al tren en marcha y cuando pasa, si le pilla despistado, le arrolla por completo. El preparador blanquinegro lanzó un aviso a navegantes por el gol encajado en una contra que inició el central del Llerenense y acabó rematando el propio Kaká libre de marca en el punto de penalti tras recibir un pase de la muerte. «Hay que darle valor cuando generas muchas ocasiones y no marcas, en el momento que marcas tienes que valorarlo y tienes que defenderlo como si fuese el último, corriendo todos», reprochó Marrero en alusión a un mayor compromiso de sus jugadores.

Semana por tanto difícil en el Nuevo Vivero que puede dejar señalado a algún jugador y acarrear cambios en el once.