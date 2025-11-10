HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
Juan Marrero muestra su descontento con sus jugadores desde la banda del Nuevo Vivero. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

Marrero: «El gol de ellos no me ha gustado ni un pelo»

El técnico del Badajoz se muestra muy crítico con la bajada de intensidad de su equipo tras ponerse por delante y que le costó el empate

J. P.

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:20

Comenta

Semana de análisis, de mucha reflexión y de algún que otro tirón de orejas a la plantilla. El Badajoz no se puede permitir dejarse ... empatar como hizo el domingo ante el Llerenense. Juan Marrero se mostró muy serio y contrariado por el nuevo pinchazo de su equipo en un partido que debió quedar resuelto en el descanso.

