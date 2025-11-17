Jaraíz y Don Benito se distancian un poco más

Cumplido el primer tercio de la temporada en el grupo extremeño de Tercera, el Jaraíz (26 puntos) y el Don Benito (24) se afanan en ... quedarse solos en la lucha por la plaza de ascenso directo. Con sus nuevas victorias en la undécima jornada de liga y el nuevo tropiezo del Villanovense, que ya ha dejado de ser el inmediato perseguidor, pimentoneros y calabazones se alejan más del tercer clasificado, concretamente del trío formado por Azuaga, Montijo y Puebla, todos ellos con 19 puntos. Al borde de meterse en la zona de playoff se quedan el Cabeza del Buey y el Villanovense, ambos con 18.

Por abajo, el trío de descenso también comparte puntos, 5, y están a 6 de la salvación: Calamonte, Montehermoso y Pueblonuevo.

En la jornada del domingo se marcaron 28 goles, que por ahora es el tope en esta campaña. En las jornadas 2 y 7 también se anotaron ese número de tantos. Se lanzaron y marcaron 3 penaltis, habiendo sido expulsados 3 jugadores. Hasta este momento, los equipos más beneficiados en penas máximas son el Jaraíz y el Cabeza del Buey, los dos con 4 penaltis a favor marcados. El Don Benito y el Moralo también lanzaron 4, pero fallaron uno. En total, se llevan 29 penas máximas convertidas en gol y 6 falladas. En cuanto a las expulsiones, por ahora son 23 el total a jugadores, destacando las 4 al Moralo, sin olvidar las 2 que ha sufrido Dani Baños, el entrenador del líder.

Precisamente estos dos últimos equipos protagonistas, decidieron un choque de altura que cayó de lado del Jaraíz. Goleó al Moralo (3-0) con los tantos de David Elena, Fabio y Alfre. Los veratos llevan 8 jornadas sin perder, las 3 últimas con victorias. Los de Navalmoral, por su parte, frenan su progresión y salen de las posiciones con premio.

El Don Benito ganó al Gévora (0-3) con los goles, en el tramo final del partido, de Nando Copete, desde su campo, Imad e Higor Rocha de penalti. Los dombenitenses acumulan 10 encuentros sin conocer la derrota, mientras que los gevorenses cosechan la primera como locales.

Al Azuaga le bastó un gol de Juanpe para doblegar al siempre incómodo Santa Amalia (1-0). El amaliense Manu fue expulsado al final. El Montijo vuelve a la zona de playoff después de que lo hiciera en la anecdótica jornada inaugural. Venció al Montehermoso (1-2) con las dianas de Martín y Caio para mostrar su candidatura. El local Fuentes anotó el tanto del honor.

El Puebla ganó por idéntico resultado a un Diocesano (2-1) que no carbura y que sigue sin ganar fuera de casa. Los poblanchinos marcaron por mediación de Abraham Pozo y Coronado para regresar a las plazas nobles, mientras que Adrián lo hizo para los colegiales.

El Cabeza del Buey se llevó por delante al técnico Juan Marrero. La derrota del Badajoz (3-1) le deja muy tocado y perdido en el fango. El tanto inicial de Álex Alegría lo remontaron Mina, Fran Barranco y Jhoan de penalti. Los caputbovenses son la sensación del grupo con una sola derrota, como los dos primeros clasificados, y llevan 9 jornadas sin perder ya.

El Villanovense no pudo con el colista para salir de la crisis de resultados. El Pueblonuevo (1-1) sorprendió en Villanueva para sumar su primer punto como visitante. Leandro adelantó a los visitantes y Nacho Mena empató para ser luego expulsado.

El Villafranca no pudo tampoco con el Calamonte (2-2) en campo calamonteño. Los locales, que perdieron a Bryand Soga por expulsión, estuvieron cerca de alcanzar su primer triunfo con los golese Jardón y Mois, pero el doblete de Ángel, un gol de penalti, dejó las tablas de inicio.

Por último, el Jerez goleó al Llerenense (4-1) para recuperar buenas sensaciones. Juanfri (2), Juan Roldán y Manu Ferrera fueron los goleadores templarios, mientras que Javi Duro marcó para los de Llerena, que siguen sin ganar fuera de su feudo.