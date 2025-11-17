HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Don Benito sigue con la extraordinaria racha. DON BENITO
Tercera RFEF

Jaraíz y Don Benito se distancian un poco más

Tras ellos, triple empate para completar la zona de playoff con Azuaga, Montijo y Puebla

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

Cumplido el primer tercio de la temporada en el grupo extremeño de Tercera, el Jaraíz (26 puntos) y el Don Benito (24) se afanan en ... quedarse solos en la lucha por la plaza de ascenso directo. Con sus nuevas victorias en la undécima jornada de liga y el nuevo tropiezo del Villanovense, que ya ha dejado de ser el inmediato perseguidor, pimentoneros y calabazones se alejan más del tercer clasificado, concretamente del trío formado por Azuaga, Montijo y Puebla, todos ellos con 19 puntos. Al borde de meterse en la zona de playoff se quedan el Cabeza del Buey y el Villanovense, ambos con 18.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Políticos extremeños que decidieron irse
  8. 8

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  9. 9 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  10. 10

    21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jaraíz y Don Benito se distancian un poco más

Jaraíz y Don Benito se distancian un poco más