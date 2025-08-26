Ginés aterriza en el Gévora

Daniel Soleto Badajoz Martes, 26 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

El Gévora pone el broche final a su plantilla con la llegada del central pacense Ginés González. Tras la salida de Samu López la semana pasada, al club se le abría la posibilidad de hacer un último refuerzo con la llegada de un jugador sénior.

El elegido para ello ha sido Ginés, que defendió los colores del Badajoz la pasada temporada donde no pasó desapercibido. Su contundencia defensiva y sus cinco goles se vieron eclipsados por tres expulsiones, una de ellas en los playoff de ascenso frente al Azuaga, que juntado con todo el ruido que envuelve al club blanquinegro le impidió recuperar su mejor nivel en el tramo final del año.

Además de ello, el central también vio su curso mermado a causa de una lesión que le mantuvo fuera de la convocatoria durante varias semanas, que unido al gran rendimiento de Jesús Sánchez, le hizo tener muy poca particiapción durante muchas jornadas.

Ginés ya llevaba algunas semanas entrenando con el equipo pedáneo y también ha participado en el último amistoso frente al Alburuquerque y en la semifinal de la Copa Federación frente al Moralo, donde los pedáneos cayeron por 1 a 0 el pasado fin de semana.

Con este movimiento el jugador busca cambiar de aires pero cerca de casa y sin la presión que puede suponer defender los colores de todo un Badajoz. En sus propias redes sociales ha expresado que afronta este nuevo reto «con ilusión», con la intención además de «divertirse y reconectar» en un proyecto humilde y cercano, pero también muy trabajador.

Sin duda alguna, los de Martín Fernández, tras este intenso mercado de verano, se postulan como uno de los claros candidatos a lograr la salvación en la zona baja de la tabla. Antes del inicio de la liga, al Gévora tiene por delante frente al San Vicenteño, el Trofeo Feria de Gévora.

Los verdinegros se estrenarán por primera vez en su historia en Tercera RFEF el próximo 7 de septiembre visitando el Fernando Robina de Llerena. Su Municipal tendrá que esperar a la jornada 2 de la competición para acoger un enfrentamiento de la quinta categorái de nuestro fútbol, recibiendo a otro recién ascendido, el Cabeza del Buey.