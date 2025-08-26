HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Ginés celebrando un gol con el Badajoz. CD Badajoz
Tercera RFEF

Ginés aterriza en el Gévora

El central procedente del Badajoz se convierte en uno de los fichajes destacados de la categoría con el que el club pedáneo buscará la salvación

Daniel Soleto

Badajoz

Martes, 26 de agosto 2025, 20:26

El Gévora pone el broche final a su plantilla con la llegada del central pacense Ginés González. Tras la salida de Samu López la semana pasada, al club se le abría la posibilidad de hacer un último refuerzo con la llegada de un jugador sénior.

El elegido para ello ha sido Ginés, que defendió los colores del Badajoz la pasada temporada donde no pasó desapercibido. Su contundencia defensiva y sus cinco goles se vieron eclipsados por tres expulsiones, una de ellas en los playoff de ascenso frente al Azuaga, que juntado con todo el ruido que envuelve al club blanquinegro le impidió recuperar su mejor nivel en el tramo final del año.

Además de ello, el central también vio su curso mermado a causa de una lesión que le mantuvo fuera de la convocatoria durante varias semanas, que unido al gran rendimiento de Jesús Sánchez, le hizo tener muy poca particiapción durante muchas jornadas.

Ginés ya llevaba algunas semanas entrenando con el equipo pedáneo y también ha participado en el último amistoso frente al Alburuquerque y en la semifinal de la Copa Federación frente al Moralo, donde los pedáneos cayeron por 1 a 0 el pasado fin de semana.

Con este movimiento el jugador busca cambiar de aires pero cerca de casa y sin la presión que puede suponer defender los colores de todo un Badajoz. En sus propias redes sociales ha expresado que afronta este nuevo reto «con ilusión», con la intención además de «divertirse y reconectar» en un proyecto humilde y cercano, pero también muy trabajador.

Sin duda alguna, los de Martín Fernández, tras este intenso mercado de verano, se postulan como uno de los claros candidatos a lograr la salvación en la zona baja de la tabla. Antes del inicio de la liga, al Gévora tiene por delante frente al San Vicenteño, el Trofeo Feria de Gévora.

Los verdinegros se estrenarán por primera vez en su historia en Tercera RFEF el próximo 7 de septiembre visitando el Fernando Robina de Llerena. Su Municipal tendrá que esperar a la jornada 2 de la competición para acoger un enfrentamiento de la quinta categorái de nuestro fútbol, recibiendo a otro recién ascendido, el Cabeza del Buey.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  2. 2 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  6. 6 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8 Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes
  9. 9 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ginés aterriza en el Gévora

Ginés aterriza en el Gévora