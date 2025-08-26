El Gévora tiene a su experto parapenaltis

El portero. Ese gran desconocido, infravalorado, señalado y criticado cuando se equivoca, pero pocas veces se pone en valor su actuación cuando las cosas salen ... de cara. Esto es la norma general, pero como la excepción confirma la regla, en Gévora, desde hace un tiempo, el guardián de la portería del Municipal es algo más que un portero, es un héroe. Se trata de Fran Fernández, un joven onubense de 26 años que en 2023 llegó al equipo pedáneo procedente del Jerez.

En su primera temporada en el conjunto verdinegro, ya le tocó vivir esa maldición que parecía que arrastraban los verdinegros a la hora de pelear el ascenso a Tercera RFEF, quedándose a las puertas tras caer frente al Puebla. Pero en el verano de 2024, algo sucedió en Gévora para que una historia que se estaba volviendo traumática se revertiera. Los de Martín Fernández consiguieron el billete para la fase previa de la Copa del Rey, donde se enfrentarían al conjunto canario Playas de Sotavento como locales.

Los isleños se pusieron por delante y obligaron a que los verdinegros a remar para encontrarse con un trabajado empate en el tramo final del encuentro. Eso forzó la prórroga y ambos conjuntos dejaron que el tiempo pasara para decidir el pase a la siguiente ronda desde los once metros, una clasificación que tenía premio doble, porque les enfrentaría a un rival de Primera División. Llegó ese momento del partido en el que el portero, a pesar de tener una gran responsabilidad, tiene más que ganar que de perder. El Gévora comenzó fallando su penalti y los canarios cumplieron con el suyo. La situación era delicada, pero en el siguiente del conjunto isleño apareció Fran, que atajó el balón en el origen de una historia que terminaría de la mejor manera. El guardameta andaluz paró otros dos penaltis más y dio la posibilidad al Gévora de vivir una noche inolvidable frente al Real Betis Balompié en el Francisco de la Hera unas semanas después, convirtiéndose en el partido más importante del club en sus más de 60 años de historia.

Su faceta goleadora

Pero esta narrativa no termina ahí. Y es que Fran no solamente tiene instinto para parar balones y evitar goles, sino que también es capaz de meterlos. La temporada pasada, en un partido de liga frente al San Jorge, el portero se animó a pegarle desde su propio campo al ver al guardameta rival adelantado y el balón terminó en el fondo de la red, poniendo su granito de arena a una abultada victoria por 7 a 0.

Meses más tarde, el conjunto verdinegro consiguió clasificarse para la final de la Copa Extremadura, donde se midió al Campanario, de nuevo, en el estadio de Almendralejo. Este torneo se volvería a decidir desde el punto de penalti, lo que se convertía en una nueva ocasión para que Fran sacara sus poderes a relucir. En esa tanda el onubense no solamente atajó dos lanzamientos, sino que además marcó el decisivo para darle este título a los verdinegros en una temporada que, con todo lo logrado, iba a quedar para la historia de la entidad. La última gran aparición de Fernández ha sido ya en esta temporada 25/26, en el primer partido oficial para los de Martín Fernández.

Se trató de un exigente enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa Federación frente al Atlético Pueblonuevo. Al llegar al minuto 90, el luminoso reflejaba un empate a uno y según las bases de la competición la eliminatoria se decidiría directamente en los penaltis. Con ya cierto caché y credenciales en estos menesteres, a Fran no le pudo la presión y la responsabilidad y el desenlace volvería a ser el mismo. El guardameta detuvo dos de ellos y también marcó el que lanzó para meter al equipo en semifinales.

Sin duda alguna, Fran Fernández es uno de los artífices de que este año el equipo pedáneo esté por primera vez en Tercera RFEF, en un curso que afrontan con ilusión de recibir a grandes equipos en el Municipal y de lograr la salvación que extienda el sueño que se está viviendo en la pequeña localidad pacense.