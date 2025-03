El Extremadura espera aprender de su primer tropiezo

Raúl Peña Almendralejo Lunes, 16 de septiembre 2024, 18:47 Comenta Compartir

El Extremadura se dejó los primeros puntos de la temporada en Calamonte. El equipo de José María Cidoncha no perdió, pero quizá no sea consuelo ... para el primer tropiezo de la campaña. El CD Extremadura es uno de los favoritos para conseguir el ascenso a Segunda RFEF, pero solo con la condición de equipo potente no logrará ganar los partidos.

El Calamonte supo jugar a la perfección sus bazas, contrarrestó la potencia del rival y estuvo a punto de llevarse los tres puntos en un mano a mano final de Enrique. El Extremadura estuvo mejor en la primera mitad, pero no aprovechó sus ocasiones y acabó pagándolo con el empate. El técnico azulgrana admitió tras el choque que el empate es un pequeño frenazo para su equipo. «Es un pinchazo porque queremos sumar de tres. Hemos sumado uno y no es lo que buscábamos, pero esta es la Tercera y sabemos que vamos a tener contextos como éste en muchos sitios», señaló. Cidoncha añadió que cada partido, sobre todo lejos del Francisco de la Hera, va a ser complicado para los suyos, por lo que no se van a poder relajar en las 34 jornadas. «Esto es la Tercera RFEF. Somos conscientes de la dificultad que va a conllevar esta serie de partidos. Ellos han hecho un buen trabajo, aunque a partir del minuto 60 prácticamente no se ha jugado nada». A pesar del empate, Cidoncha alabó el trabajo de los suyos pese a la falta de acierto. El empate no satisface del todo al Extremadura, pero ahora solo pueden pensar en el próximo partido, que será el domingo a las 12.00 horas ante el Santa Amalia en el Francisco de la Hera. «Los chicos han hecho un buen trabajo con las condiciones que teníamos. No hemos estado acertados de cara a gol, pero esto es una liga de regularidad y veníamos a ganar, pero sumamos un punto y a intentar hacerlo bueno la jornada que viene», explicó Cidoncha. El técnico también recordó que el Extremadura tiene una plantilla renovada y que la adaptación puede durar algunas jornadas: «Ahora a mejorar. Hay muchos jugadores nuevos, todavía estamos en el proceso ese y hay que seguir trabajando e insistiendo sabiendo de la realidad».

