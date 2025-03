El Extremadura arrasa al Arroyo

El Extremadura no levanta el pie del acelerador tras hacerse con el liderato. Los azulgranas no le dieron opción al Arroyo y ... venció cómodamente ante su público. La octava victoria consecutiva se cocinó en los primeros 20 minutos del partido, cuando el equipo local marcó sus dos primeros goles y dejó sin opciones a los visitantes. Los de Almendralejo seguirán una jornada más como líderes en solitario.

El partido del Extremadura, sobre todo en la primera parte, fue de nuevo de un alto nivel. El equipo se ha instalado en el notable alto y en el sobresaliente en este 2025 y ante el Arroyo venció como el que acude todos los días a su puesto de trabajo, con una fiabilidad y seguridad en lo que hace que no deja hueco al error.

El Extremadura que se enfrentó al Arroyo fue el mismo de las últimas semanas. Es decir, un equipo intenso, que gana muchos duelos en defensa y que en ataque es un vendaval que ataca con muchos efectivos y a través de múltiples caminos. Si el rival no está fino, el Extremadura se lleva el choque a su terreno y es casi imparable.

Antes de la tormenta azulgrana el Arroyo quiso poner en aprietos a los locales, pero Robador paró las dos ocasiones visitantes. Y a partir de ahí, el Extremadura fue mejor y se pudo ir al descanso con más de dos goles de ventaja. Barace y Callejón avisaron con una doble ocasión de cabeza, pero fue Fran Rosales el que inauguró el electrónico. El lateral dobló, recibió de Barace y batió a César con un disparo al palo corto.

El gol no frenó al Extremadura, que siguió buscando la meta rival. Tras superar una presión alta del Arroyo, los de Cisqui llegaron en tromba al área rival. Tras varios centros, disparos y un par de melés, Barace empujó el balón a la red. Solo habían pasado 20 minutos y los locales ya tenían más que encarrilado el choque.

Los azulgranas pudieron marcar alguno más, pero Callejón no estuvo acertado ante el portero en un centro raso de Barace y después un centro de Dieguito no encontró rematador. El Arroyo intentaba salir jugando desde atrás, pero la fortaleza defensiva del Extremadura era infranqueable para los de Carlos Pizarro. El partido en la segunda parte bajó varios peldaños en entretenimiento e intensidad por parte de los dos equipos. Las ocasiones apenas asomaban en el Francisco de la Hera y el ambiente frío se trasladó al terreno de juego. El Arroyo no encontraba el camino hacia el gol que le permitiese meterse de lleno en el partido, pero Robador apenas tuvo que intervenir.

Extremadura: Robador; Fran Rosales (Samu Hurtado, min. 87), Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Marco (Robe Moreno, min. 46), Barace, Dieguito (Platero, min. 66); Callejón (Moha, min. 87) y Rubén Cabeza (Moussa, min. 78). 3 - 0 Arroyo: César; Marru, Ángel (Frank, min. 62), Isaac, Isma (Miguel Bello, min. 87); Awuley, Álvaro Doncel (Miguel Nieto, min. 62) (Sergio Bermejo, min. 70), Miguel Borja, Turra (Alejandro, min. 87); Dioni y Sergio Flores. Goles: 1-0: Fran Rosales, min. 16. 2-0: Barace, min. 21. 3-0: Moussa, min. 85.

Árbitro: Paredes Carrasco. Amonestó con amarilla al visitante Ángel (58).

Incidencias: Francisco de la Hera con unos 2.000 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Nico Hidalgo, que fue futbolista del Extremadura UD.

El cancerbero lleva ya cinco partidos consecutivos sin recibir un gol. Ahí, en la fortaleza defensiva, está gran parte del éxito del Extremadura en estos últimos partidos. Los azulgranas son un equipo muy fiable cuando le toca arrimar el hombro en defensa y eso se refleja en los buenos datos de Robador.

El Extremadura pudo hacer algún gol más, pero más por la calidad de sus jugadores que por la cantidad de ataques que hacía el cuadro de Cisqui. La más clara la tuvo Callejón, que falló incomprensiblemente un remate de cabeza dentro del área tras un centro de Barace.

Para finiquitar el partido Moussa cerró la goleada con un disparo desde dentro del área que certificó la victoria local. El Extremadura tiene ahora dos partidos más en casa y serán ante rivales directos. La semana que viene visita el Francisco de la Hera el Jaraíz y después será el turno del Badajoz. Dos partidos donde se juega gran parte de la temporada y los encara tras ocho victorias consecutivas y la moral por las nubes.