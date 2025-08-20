HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
Antonio Pavón es felicitado tras anotar uno de los dos goles que marcó ante el Quintana. CD Badajoz
Tercera RFEF

Un doblete de Pavón da alas al Badajoz en Quintana

Triunfo sin demasiados alardes del conjunto blanquinegro en un partido marcado por las numerosas bajas

R. H.

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:58

El Badajoz supera el ecuador de la pretemporada tras su visita de este miércoles al Municipal de Quintana de la Serena para ... medirse al equipo local en el quinto partido amistoso de los ocho que van a disputar en total. El encuentro se saldó con victoria visitante (0-2) gracias al doblete de Antonio Pavón, que fue el gran protagonista. Un duelo marcado por las ausencias en el bloque blanquinegro, ya que destacaban las bajas en la lista de convocados de Sergio Tienza, Borja Domingo, Iturraspe, Pablo Rodríguez, Jesús Sánchez, Dani Cordero y David Grande, por distintos motivos.

