Un doblete de Pavón da alas al Badajoz en Quintana

El Badajoz supera el ecuador de la pretemporada tras su visita de este miércoles al Municipal de Quintana de la Serena para ... medirse al equipo local en el quinto partido amistoso de los ocho que van a disputar en total. El encuentro se saldó con victoria visitante (0-2) gracias al doblete de Antonio Pavón, que fue el gran protagonista. Un duelo marcado por las ausencias en el bloque blanquinegro, ya que destacaban las bajas en la lista de convocados de Sergio Tienza, Borja Domingo, Iturraspe, Pablo Rodríguez, Jesús Sánchez, Dani Cordero y David Grande, por distintos motivos.

El Badajoz encarriló pronto el encuentro, ya que en el minuto 8 inauguró el marcador con un tanto anotado por Antonio Pavón después de una prolongación de cabeza de Álex Alegría. El atacante de Monesterio repetiría en el minuto 28 para establecer el 0-2 tras una gran acción individual que ponía tierra de por medio.

En la segunda parte, bajaría el ritmo del choque y el Badajoz no encontraría el camino del gol para ampliar la renta pese a contar con varios acercamientos a la portería rival.

Próxima cita, el sábado

El siguiente duelo en el calendario de la escuadra de Juan Marrero será ante el CD Extremadura el próximo sábado a las 20.30 en el Nuevo Vivero. Es la gran cita de la pretemporada para la escuadra blanquinegra, ya que minutos antes del inicio de la contienda, sobre las 18.45, se darán a conocer las nuevas equipaciones de la temporada y a las 20.15 se llevará a cabo un acto de presentación de la plantilla. Además, a las 19.30 se abrirán las puertas de la tienda oficial del club.