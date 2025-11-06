HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Diego Díaz y Frodo, premiados por la AFE

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El Extremadura sigue de celebraciones y dos de sus jugadores serán reoconocidos en la cuarta edición de la Gala de Premios AFE que tendrá lugar ... el 10 de noviembre en Madrid. Diego Díaz será distinguido como mejor jugador del grupo 14 de la Tercera extemeña, mientras que Frodo recibirá el Premio Enrique Castro ‘Quini’ al máximo goleador de la pasada temporada en Segunda RFEF con el Utebo por sus 18 goles.

