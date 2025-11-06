Diego Díaz y Frodo, premiados por la AFE
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El Extremadura sigue de celebraciones y dos de sus jugadores serán reoconocidos en la cuarta edición de la Gala de Premios AFE que tendrá lugar ... el 10 de noviembre en Madrid. Diego Díaz será distinguido como mejor jugador del grupo 14 de la Tercera extemeña, mientras que Frodo recibirá el Premio Enrique Castro ‘Quini’ al máximo goleador de la pasada temporada en Segunda RFEF con el Utebo por sus 18 goles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión