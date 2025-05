El desenlace más cruel para el Villanovense

Alberto Cifuentes estaba tremendamente fastidiado, mientras a Ángel Pajuelo las pocas palabras que le salían eran a punto de romperse a llorar. Todo después de ... que 'su' Villanovense se despidiera de Segunda RFEF con el final más cruel posible. El Madrid C hizo añicos las esperanzas de un equipo que en las últimas semanas se había aferrado a la salvación.

«No nos han dejado hacer más, hay cosas que no están en tu mano... Hemos provocado cuatro penaltis y no se ha pitado ninguno», lamentaba el técnico del Villanovense, si bien, no quería que sonara a excusa tras una temporada «muy complicada». Estos dos buenos partidos contra la cantera merengue no maquillan números que siempre estuvieron lejos de la permanencia.

«Vine en la jornada 8, son muchas y no me quito nada de responsabilidad; me he equivocado en muchas cosas si estamos aquí y hemos descendido», expresaba Cifuentes ante los medios tras varios minutos en un vestuario «con mucha gente jodida porque la ciudad ha tratado muy bien a todos». También al propio técnico manchego que reconocía que en un punto de la temporada se vio superado. «Estuve a punto de marcharme y fueron ellos los que me empujaron a quedarme», recuerda sobre el apoyo recibido de la plantilla.

Con especial mención a Pajuelo, con el que se fundía en un emotivo abrazo tras el duro desenlace. «Me ha ayudado mucho y me da mucha pena por él», confesaba poco antes de que tomara la palabra el capitán serón, visiblemente afectado.

«Es un día triste», reconocía Pajuelo después de dejar el vestuario «hundido, porque teníamos mucha fe en esta eliminatoria». A la pregunta de cómo se encontraba él, apenas podía responder, tras coger aire, «jodido porque el Villanovense está pasando momentos muy complicados y parece que cuando estás mal te vienen todas malas».

Con el gesto triste, el capitán se resignaba ante las polémicas arbitrales, «al final, los que se quedan son ellos y nosotros somos los que bajamos». Pero confía en el apoyo de la afición, «están en las buenas, pero en las malas también están».