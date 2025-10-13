Derbi para un Don Benito superior

Victoria en el derbi y liderato. Poco más podía pedir el Don Benito en el duelo disputado ante su eterno rival, un Villanovense que llegaba ... en primera posición y que no pudo con los rojiblancos, pese a que jugaron con uno menos desde el minuto 4 por la expulsión de Moussa por una entrada sobre Abel de Prado. Una decisión muy debatida con la que Azael López Jiménez condicionaba a los de José Carlos Prieto para la práctica totalidad del choque.

Sin embargo, los serones fueron incapaces de aprovechar esa superioridad numérica ante un Don Benito bien plantado que fue de menos a más y que en la segunda mitad encontró la recompensa con los goles de Nando Copete e Imad.

El Municipal Vicente Sanz lució sus mejores galas y un gran ambiente entre las dos aficiones, con un lleno casi absoluto en las gradas para disfrutar de este derbi que llevaba años sin disputarse en Tercera.

DON BENITO César Llera, Pedro Toro, Rubén Sánchez, Lolo Pavón, Joselito, Carlos López, Moussa, Die Toualy (Mancha, min. 62; Javier, min. 78), Asier (Platero, min. 62), Higor Rocha y Nando Copete (Imad, min. 88). 2 - 0 VILLANOVENSE Leyva; Reverte, Sevi, Abel de Prado, Ander (Satur, min. 46), Pajuelo (S. Torres, min. 76), Cañamero (Nacho Mena, min. 56), Abraham, Óscar (Viti, min. 56), Poti (Titi, min. 73) y Asier. GOLES 1-0: Nando Copete, min. 75; 2-0: Imad, min. 93.

ÁRBITRO Azael López Jiménez. Expulsó con roja directa a Moussa, en el 4, amonestó al local Rubén Sánchez y a los visitantes Satur, Viti, Sevi y Ander.

INCIDENCIAS Municipal Vicente Sanz, unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Guillermo Fernández Vara.

Los de Richi Tapia llegaban invictos y liderando la clasificación, pero tras esta primera derrota se ven superados tanto por el Don Benito como por el Jaraíz. El arranque de la primera parte fue de dominio visitante, motivado también por esa acción que dejaba a los locales con diez.

En el 20, lo intentaba Pajuelo con un potente disparo desde la frontal del área que se marchó fuera por poco. Tres minutos después, probaba de vaselina Cañamero tras un despeje de Lolo Pavón que cogió adelantado a César Llera, pero el balón no encontró portería.

La primera para el Don Benito se hizo esperar hasta casi la media hora de juego. Fue en las botas de Asier en una falta que lanzó por encima de la portería de Leyva. En el lado contrario, era Asier Álvarez el que, en el 39, mandaba un trallazo a la base del palo, cerca de anotar el 0-1. Antes del descanso, la tuvo Nando Copete, pero disparó desviado.

El 0-0 seguía en el marcador para el inicio del segundo acto, en el que el Don Benito iba a ganar protagonismo comandado por un excelso Higor Rocha, que además se medía al que fuera su equipo en la temporada 2022/23.

Richi Tapia introdujo el primer ajuste dando entrada a Satur por Ander en el carril izquierdo.

En el 50, llegó la primera gran ocasión para los rojiblancos, con un disparo a la cruceta de Nando Copete.

Rondando la hora de juego, José Carlos Prieto también introducía sus primeras variantes, dando entrada a Mancha y Platero; mientras, en el lado serón entraban Piti y Nacho Mena.

Higor Rocha pudo abrir el marcador en el 64, con un gran disparo que salvó bien por bajo Leyva, evitando el primero. Poco pudo hacer, ya en el 75, en una falta lateral muy peligrosa que no desaprovechó Nando Copete para cabecear a gol y desatar la locura en el Vicente Sanz (1-0).

Con el marcador en contra, el Villanovense trató de igualar el partido y tuvo en las botas de Piti el gol del empate, pero se topó con un gran César Llera para negarle el gol en el 86.

Volcados en ataque, poco o nada pudieron hacer los serones en el contragolpe armado por Higor Rocha para dejar a Imad, que apenas llevaba unos minutos sobre el césped, delante de Leyva para un mano a mano que terminó con el 2-0 definitivo.

Un triunfo que sitúa a los de José Carlos Prieto al frente de la clasificación en un triple empate a 13 puntos entre Don Benito, Jaraíz y Villanovense, que se confirman así como tres serios candidatos al ascenso.