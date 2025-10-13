HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Higor Rocha festeja el 2-0 que llegó tras su asistencia a Imad en el descuento. E. DOMEQUE
Tercera RFEF

Derbi para un Don Benito superior

El Don Benito, con uno menos desde el minuto 4, se coloca líder tras ganar al Villanovense con goles de Copete e Imad

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Don Benito

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:32

Comenta

Victoria en el derbi y liderato. Poco más podía pedir el Don Benito en el duelo disputado ante su eterno rival, un Villanovense que llegaba ... en primera posición y que no pudo con los rojiblancos, pese a que jugaron con uno menos desde el minuto 4 por la expulsión de Moussa por una entrada sobre Abel de Prado. Una decisión muy debatida con la que Azael López Jiménez condicionaba a los de José Carlos Prieto para la práctica totalidad del choque.

