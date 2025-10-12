Un derbi de altos vuelos pese a la categoría entre el Don Benito y el Villanovense

Matheus y Pajuelo en uno de los derbis de la pasada temporada.

Diez años después, Don Benito y Villanovense vuelven a verse las caras en Tercera RFEF. Tras dos lustros casi inmaculados de los dos equipos de las Vegas Altas, en los que se enfrentaron en varias ocasiones en Segunda RFEF, ambos afrontan esta temporada un escalón por debajo. Sin embargo, la rivalidad de este duelo asegura fuertes emociones al margen de la categoría.

«Son partidos que todo el mundo quiere jugar», decía en la previa el técnico visitante, Richi Tapia, «aunque estemos en Tercera, el tener seguramente 2.000 personas, con unas 400 o 500 de Villanueva, nos motiva a todos». Del lado local, lo confirmaba también José Carlos Prieto, que espera vivir un gran ambiente en el Vicente Sanz.

«Venimos con muchas ganas porque además la semana pasada no hicimos un buen partido», dice el técnico rojiblanco, que considera al Villanovense «ahora mismo el mejor equipo de la categoría, por estado de forma y porque los números están ahí; no es una opinión personal, si van primeros es porque se lo merecen».

Don Benito: Llera, Pedro Toro, Joselito, Lolo Pavón, Rubén Sánchez, Moussa, Carlos López, Pimienta, Asier, Copete e Higor Rocha. - Villanovense: Rocha; Reverte, Unai, Abel de Prado, Ander, Pajuelo, Cañamero, Angelito, Abraham, Óscar y Asier. Árbitro: Azael López Jiménez.

Estadio y hora: Municipal Vicente Sanz, 17.00.

Prieto espera un partido muy igualado contra los serones, «es un equipo que castiga mucho los fallos del rival». Además, espera contar con su afición, «en estos partidos tienen un papel fundamental».

Para Richi Tapia, tirando de tópico, se ponen en juego algo más que tres puntos. «Sabemos que no es un partido más», reconoce sobre este derbi en el que también las aficiones depositan grandes expectativas por la rivalidad. «Siempre de forma sana, porque espero ver dos aficiones espectaculares como lo son», concluye.

Un derbi de máxima igualdad, con el Villanovense invicto, líder y con 13 puntos; frente a un Don Benito que suma 10 puntos.