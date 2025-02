El Coria llora por María

Una noticia ha golpeado duramente al CD Coria y no se trata de nada relativo a lo que acontece sobre el terreno de juego. Ni siquiera se refiere a lo que se decide en los despachos. La aficionada celeste más querida y apoyada de los ... últimos tiempos, María Vidal, ha fallecido esta semana tras una enquistada lucha contra un cáncer de mama muy agresivo. Por ello, el club cauriense ha decretado un minuto de silencio antes del inicio del choque de este domingo en La Isla ante el Azuaga, previsto a las 17.00 horas.

La entidad ha organizado un homenaje a su hincha predilecta que tendrá lugar en el asiento que ella ocupaba en el estadio, además de las muestras de apoyo que se llevarán a cabo desde la grada de animación UltraBar, como ya han realizado durante este complicado proceso. «Yo estoy muy protegida por los míos pero sé que hay personas que lo están pasando peor y que lo sufren en silencio o que no se atreven a contarlo más allá de su familia», confesaba a este diario en noviembre del año pasado, cuando ya estaba diagnosticada y recibiendo quimioterapia. María quería que se le diera visibilidad a esta grave enfermedad y se refugiaba en el fútbol y su amor por el Coria como segunda herramienta contra el dolor y la incertidumbre que conlleva el cáncer, junto con el cariño de los suyos.

Nacida en Coria en 1993 y residente en la pedanía Rincón del Obispo, era una ferviente seguidora cauriense que no solía fallar a las citas de su equipo, ya fuera en casa o incluso fuera. «La quimio no me frena para ir a verlos, siempre y cuando el cuerpo me deje iré. Es una gran distracción. Dejo en blanco la mente esos 90 minutos y no pienso en cosas negativas o en la gran incertidumbre que conlleva esto del cáncer, que es lo peor», precisaba en el mencionado reportaje. Bien lo sabe Aurelio Gutiérrez, presidente del Coria, quien este jueves recordaba haberla visto en su día en Canarias animando a los celestes. «Era muy muy aficionada del Coria. Muchísimo. Recuerdo la primera temporada en Segunda RFEF cuando vino a Canarias a animar al equipo. Por todos los sitios ha estado. Era una forofa. De los aficionados que te gusta tener en el club, desde luego».

El dirigente cauriense lamenta mucho la pérdida de María, de la que destacaba su entereza y fortaleza ante su delicada situación. «La verdad es que es una lástima. Tenía una estocada buena, pobrecilla. Mira que ha luchado lo indecible y quería tirar hacia delante sea como fuere, pero cuando te viene como le ha venido a ella poco se puede hacer y hay que resignarse».

Un Aurelio Gutiérrez que considera que el Coria comenzó la temporada con algunas dudas pero que ahora se ha entonado y mantiene un bonito pulso por el liderato con el Don Benito, aunque avisa de que la campaña será «muy larga».