Coria, Azuaga, Villafranca y Moralo, solo puede quedar uno

La liga regular en el grupo 14 de Tercera ya es historia. Con el Don Benito como campeón para ascender directamente a Segunda RFEF, ya ... sólo falta saber si le seguirá otro extremeño más después de superar dos eliminatorias a ida y vuelta regionales y una tercera nacional para obtener el billete del ascenso. Villafranca-Azuaga (18.30 horas) y Moralo-Coria (19.00), son los primeros encuentros de esta promoción que se jugarán el próximo domingo. Los ganadores disputarán, ya en junio, la eliminatoria que colocará a continuación al representante extremeño en la gran final con otro rival, a sorteo puro, de otra comunidad. Seis partidos de mucho desgaste y exigencia para el premio gordo. De conseguirlo uno de estos cuatro, la pedrea, igual de celebrada, recaería en el Trujillo, el segundo de los arrastrados por el descenso del Llerenense, porque se mantendría en Tercera. El primero del arrastre por la caída del Badajoz, el Don Álvaro, no tiene salvación. Como tampoco la tuvieron Valverdeño, Montehermoso y Fuente de Cantos por ocupar plaza en el trío de cola. El descenso del Montijo se compensó con el título dombenitense.

Además de los cinco primeros clasificados que han sacado buena nota en este curso, también hay que destacar al sexto y octavo clasificados, Castuera y Jaraíz. Los turroneros se han quedado a un solo punto de la promoción después de su regreso a la categoría, mientras que los veratos, en su debut, han cumplido con creces para lograr la permanencia.

La igualdad, al margen de la pugna entre Don Benito y Coria durante todo el año, ha estado manifiesta cada jornada. Una victoria daba alas, una derrota las cortaba y un empate frenaba más que aceleraba. En la última jornada, en los tres choques que hubo algo en juego, no hubo sorpresas. Los locales, en la lucha por la promoción, ganaron a los visitantes que huían del peligro. Quizás hubiera sido distinto con el factor campo al contrario. O no. El caso es que el Villafranca ganó al Trujillo (2-0) y le condenó, el Moralo hizo lo propio al Arroyo (2-0) para estar en alerta y el Castuera al Olivenza (3-0) para quedarse a las puertas. También sobresalió el test, de cara a lo que les viene, entre el tercero Azuaga y el segundo Coria, con triunfo azuagueño por 1-0. Y cómo no, la supergoleada de la temporada que firmó el Don Benito sobre el Montehermoso (9-0) para festejar su vuelta a 2ª RFEF una campaña después. Los calabazones han sido los mejores en casa y fuera, como en la primera y en la segunda vuelta, para un total de 28 veces como líder. Es el indiscutible campeón. Al final, han distanciado por 7 puntos a su perseguidor Coria.

Los 306 partidos disputados en las 34 jornadas, han arrojado un total de 766 goles, siendo el más goleador el Don Benito con 71. Su delantero Borja Domingo y Chema Chávez, del Jerez, han sido los máximos realizadores con 19 cada uno. Se lanzaron 93 penaltis, de los cuales 67 se marcaron, con Moralo y Calamonte con 7 como los que más, y 26 se fallaron, con Diocesano, Villafranca y Coria con 3 como los que más. Además, hubo 100 expulsiones a jugadores y 15 a 10 entrenadores, sobresaliendo Juanma Fernández, del Calamonte, y Tini Flores, del Fuente de Cantos, con 3 cada uno.