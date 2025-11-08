El Badajoz vuelve a casa con las mismas urgencias

J. P. Badajoz Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

El Badajoz regresa a casa después de un mes, pero poco importa la relevancia del reencuentro porque la necesidad sigue siendo la misma que desde que empezó su atropellada temporada. Solo le vale ganar, da igual el escenario. Y también el rival. Porque este domingo se reedita en el Nuevo Vivero la final extremeña por el ascenso, eso sí, esta vez en una situación bien diferente entre dos equipos venidos a menos solo unos meses después de acariciar el cielo. Badajoz y Llerenense aparecen arrastrados a la peligrosa frontera que flirtea con los puestos de descenso. En la Campiña Sur se vieron obligados este verano a rediseñar un proyecto a contra reloj y a la baja tras la inesperada salida de Miguel Ángel Ávila y pusieron a los mandos a un viejo conocido de la parroquia blanquinegra como José María Cidoncha. Así, pacenses y llerenenses buscan reactivar el botón que les impulse a recuperar el lugar perdido en la Tercera extremeña.

Para su reencuentro con el Nuevo Vivero, Marrero recupera a Barrena y Gustavo Quezada, por lo que se enfrenta a su primera convocatoria completa. «Creo que es la primera vez desde que estoy aquí que he podido entrenar con todos y están todos disponibles, unos para un minutaje y otros para mucho más», suspira con cierto alivio. En el Llerenense, por su parte, es baja Ángel Muñoz, quien se tuvo que retirar lesionado el pasado sábado ante el Pueblonuevo.

El Badajoz ya transita sin margen de error, pero en el Nuevo Vivero confían en que todavía queda espacio de maniobra. En este periplo viajero el equipo blanquinegro ha conseguido recortar distancias con el playoff, pero su verdadero objetivo continúa aún algo lejos. De ahí, que Juan Marrero conceda vital importancia enganchar de una vez por todas una dinámica ganadora. «Estamos a tiempo, pero tenemos que encontrar una racha ya de victorias que nos acerquen todavía más al objetivo que para nosotros es estar en la parte de arriba», reconocía en su comparecencia previa del viernes. El liderato continúa a 10 puntos y la quinta plaza queda ahora a 4. Oportunidad para recuperar terreno y ponerse a tiro de playoff teniendo presente que el próximo desplazamiento es a Cabeza del Buey, gran revelación en este inicio de curso y titular actual de la última vacante para aspirar al ascenso. La pasada semana se escapó una buena ocasión con el pinchazo masivo de seis de los siete primeros. El Badajoz también tropezó y no pudo dar continuidad a sus dos triunfos seguidos, por lo que toca retomar la marcha. «Tenemos que sumar muchas veces tres puntos y eso pasa por empezar ya el domingo otra vez»,

La vuelta al Nuevo Vivero después de cuatro salidas consecutivas marca otra cita crucial para los pacenses en su cronoescalada hacia la cima. El equipo necesita también volver a sentir ese calor que su afición le aporta en casa como chute de energía para coger confianza. Pero también queda por ver cómo se desenvuelve después de tanto tiempo en un terreno muy diferente al de su lugar de trabajo habitual y del que le ha tocado batallar en este último mes. «Llevamos mes y medio sin entrenar en césped natural y eso es lo primero, adaptarse rápidamente», expuso.

Marrero asume que el balance de 7 puntos de 12 posibles en esos cuatro desplazamientos se queda corto. «Cada vez que hemos perdido puntos para mí es insuficiente. Es que yo no me puedo conformar con empatar», remarcó. Al margen de los resultados, el técnico valenciano se muestra satisfecho con la capacidad de su equipo para combatir sobre cualquier terreno durante esta travesía. «Hemos competido en cuatro campos totalmente distintos, totalmente. Uno muy duro sin apenas caucho, otro nuevo, un césped natural híbrido y otro que era impracticable, pero la valoración para mí es positiva en el aspecto de que mi equipo se ha adaptado a todas las superficies donde se jugaba y ha competido bien», apuntó.

El Badajoz se encontrará enfrente a un Llerenense que volvió a ganar frente al colista después de cuatro derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas.

BADAJOZ-LLERENENSE CD Badajoz Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Pedro Pata; Bermúdez, Fran Miranda, Jorge Barba, Pavón; Álex Alegría y Borja Domingo.

AD Llerenense Lolo Cortés; Kaká, Mario Luis, Espuny, Raúl Guerrero, Mario Tomé, Dani Martínez, Javi Duro, Osuman, Adrián y Ginaid.

Árbitro Fernández Fernández.

Estadio y hora Nuevo Vivero, 19.00 horas.