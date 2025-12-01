HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
El portero Alonso salta al césped en sustitución del lesionado Sergio Tienza. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz ya ha utilizado a todos sus jugadores

Con el debut de Alonso por la lesión de Sergio Tienza ya han jugado los 19 de la primera plantilla y queda Pedro Pata como el único con pleno de minutos

J. P.

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:50

Han tenido que pasar doce jornadas para que todos los jugadores del Badajoz hayan podido tener minutos esta temporada. Tras el debut de Gorka Iturraspe ... ante el Llerenense tres partidos atrás solo faltaba Alonso Pérez por intervenir y en la última cita frente al Villanovense se estrenaba debido a la lesión de Sergio Tienza.

