El Badajoz ya ha utilizado a todos sus jugadores

Han tenido que pasar doce jornadas para que todos los jugadores del Badajoz hayan podido tener minutos esta temporada. Tras el debut de Gorka Iturraspe ... ante el Llerenense tres partidos atrás solo faltaba Alonso Pérez por intervenir y en la última cita frente al Villanovense se estrenaba debido a la lesión de Sergio Tienza.

El joven portero pacense tomaba la alternativa a los doce minutos en lugar de Sergio Tienza, que se tuvo que retirar al torcerse el tobillo. Alonso había permanecido inédito hasta el momento a la espera de su oportunidad en el banquillo. Una situación totalmente diferente a la pasada temporada en la que comenzó como titular en las siete primeras jornadas y después cedió protagonismo a Sergio Tienza para ser desplazado posteriormente por Álex Quesada y terminar jugando un total de once partidos, nueve de inicio.

Alonso demostró en los 78 minutos que intervino contra los serones que la portería del Badajoz está bien protegida. Le tocó salir a portagayola, casi sin calentar por la lesión de un compañero en los primeros compases del encuentro, pero el equipo no notó el cambio de guantes. Miguel Ángel Ávila quiso tener unas palabras de reconocimiento hacia el meta pacense, ya que no es fácil saltar al césped en frío y en esas condiciones a defender la meta blanquinegra. «Quiero darle la enhorabuena a Alonso por cómo entrena y cómo ha ayudado al equipo», destacó.

Con una plantilla tan corta, el técnico cacereño ya ha podido dar participación a casi todos sus jugadores en su primer partido en el banquillo del Badajoz. Ante el Villanovense agotó los cinco cambios y así se quedaron sin jugar solo Pablo Rodríguez, Adri Escudero y Álex Alegría, quien aunque estuvo de suplente no llegó a jugar por precaución al no haber podido entrenar durante toda la semana por unas molestias musculares.

De esta manera, los 19 futbolistas del primer equipo ya han intervenido en alguna ocasión esta temporada. Con las sustituciones de Sergio Tienza por lesión y de David Calles al descanso ya solo queda Pedro Pata con pleno de minutos en los once partidos disputados. Los dos canteranos blanquinegros lo habían jugado todo hasta este último encuentro y dejan al lateral onubense como el único que ha completado los 990 minutos.

David Calles dejó su sitio en la segunda parte a Álex Galán, por lo que se perdía sus primeros minutos en esta temporada. El defensa pacense, Pedro Pata y Sergio Tienza son junto a Bermúdez los únicos que han salido en el once inicial en todos los partidos, aunque el extremo ha sido cambiado en tres ocasiones. También ha intervenido en todos los encuentros Jesús Sánchez, saliendo desde el banquillo en la tercera jornada, mientras que Álex Alegría se quedaba ante el Villanovense sin jugar por primera vez.