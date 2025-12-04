HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Decepción blanquinegra tras el empate ante el Llerenense en el Nuevo Vivero. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

Al Badajoz le urge reparar la confianza de su afición

La hinchada necesita argumentos para volver a engancharse y salir de un desencanto generalizado que es muy palpable en el Nuevo Vivero

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:53

Comenta

Basta con visitar las gradas del Nuevo Vivero un domingo de partido para palpar en el ambiente un desencanto normalizado traducido en silencio. Los sonidos ... del fútbol parecen configurados en el modo versión original, sin interferencias y en alta calidad, totalmente nítidos. Frente al Villanovense, se escuchaban los impactos secos de una bota y contra una espinillera, las regañinas del árbitro en los córneres, los alaridos tras una entrada dura, las insistentes instrucciones de Fran Miranda a sus compañeros: '¡solo, solo!', '¡sitio!', '¡fuerte!'. Una banda sonora que los románticos del balompié paladean con gusto, pero a la que le falta el sazonador del jolgorio rebosante de los decibelios procedentes del respetable.

