Juan Marrero, pensativo en el banquillo del Nuevo Vivero, en el último partido del Badajoz en casa. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz prescinde de Marrero

La quinta derrota en once partidos le cuesta la cabeza al técnico especialista en ascensos

J. P.

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

La situación ya se volvía insostenible y el Badajoz ha tenido que prescindir de Juan Marrero. Cinco derrotas en las primeras once jornadas es un ... bagaje pésimo, indigno para un club como el Badajoz que siempre aspira a todo y más propio de un equipo que lucha por la salvación, aunque la primera llegara por un tema burocrático ajeno al deportivo. La segunda etapa de Marrero en el banquillo se puso fin en Cabeza del Buey. Un recién ascendido y debutante en Tercera sacó los colores al gran favorito y acabó con la impecable aureola de 'míster ascensos'. Porque si extraño es ver al Badajoz arrastrarse por la quinta categoría nacional, también lo es que se corte de forma abrupta la continuidad de Juan Marrero en un banquillo de Tercera sin llevar su proyecto a una categoría superior. Su exitosa hoja de servicios de ascensos así lo refleja.

