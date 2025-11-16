El Badajoz prescinde de Marrero

La situación ya se volvía insostenible y el Badajoz ha tenido que prescindir de Juan Marrero. Cinco derrotas en las primeras once jornadas es un ... bagaje pésimo, indigno para un club como el Badajoz que siempre aspira a todo y más propio de un equipo que lucha por la salvación, aunque la primera llegara por un tema burocrático ajeno al deportivo. La segunda etapa de Marrero en el banquillo se puso fin en Cabeza del Buey. Un recién ascendido y debutante en Tercera sacó los colores al gran favorito y acabó con la impecable aureola de 'míster ascensos'. Porque si extraño es ver al Badajoz arrastrarse por la quinta categoría nacional, también lo es que se corte de forma abrupta la continuidad de Juan Marrero en un banquillo de Tercera sin llevar su proyecto a una categoría superior. Su exitosa hoja de servicios de ascensos así lo refleja.

El Badajoz había apostado por Marrero como su salvoconducto hacia el ascenso. Todo a esa carta ganadora y toda una garantía de éxito. Y con la baza seductora del recuerdo de ser el entrenador del último ascenso aquella tarde mágica de junio de 2017 en Calahorra. Pero las circunstancias han llevado al equipo blanquinegro a una deriva incomprensible y que requería de un cambio de rumbo urgente. Y la cuerda del entrenador siempre es la más fácil de cortar. El preparador valenciano aceptó el reto consciente de la exigente aventura en la que se embarcaba y el contexto tan excepcional por una situación institucional compleja. Técnico de la máxima confianza de la Lanuspe, la vergonzosa manera de perder en Cabeza del Buey ha hecho saltar todas las alarmas en el Nuevo Vivero y tomar esta drástica y para la propiedad dolorosa decisión para tratar de reconducir la nave antes de que fuera demasiado tarde como ya ocurrió el pasado curso.

Marrero ya podía intuir que su futuro estaba escrito nada más consumarse la derrota en Cabeza del Buey. «A todos los entrenadores nos preocupa la continuidad. En el fútbol no hay paciencia ni nada de eso y más con la imagen de hoy», reconocía. A pesar de los malos números y una dinámica negativa de 2 puntos de los últimos 9, el ya exentrenador del Badajoz no pensaba rendirse ni se planteaba dar un paso al lado con una posible dimisión. «Yo nunca. Yo sé que una cosa es lo que piense el entrenador y otra cosa lo que piensen los que mandan. Yo creo que siempre que he acabado un proyecto he cumplido el objetivo, ahora ya eso no depende de mí. Cualquier decisión es totalmente razonable. A fecha de hoy me siento con la confianza, pero vamos a ver», decía.

Marerro deja al Badajoz decimotercero con 11 puntos de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas (cinco con la incomparecencia) con 12 goles a favor y 12 en contra. En su anterior etapa en el Nuevo Vivero devolvió al equipo blanquinegro a Segunda B y lograba la permanencia la campaña siguiente, siendo también el último entrenador del Badajoz que ha cumplido una temporada completa en el banquillo.