HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del Badajoz celebran el segundo gol de Bermúdez en Pueblonuevo. CD BADAJOZ
Tercera RFEF

El Badajoz se pone el mono de trabajo

El equipo blanquinegro explota el balón parado para sacar su segunda victoria consecutiva y seguir con su escalada hacia la cima

J. P.

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:17

Comenta

El Badajoz ha dejado la etiqueta colgada en el armario y se ha enfundado el mono de trabajo. Le ha costado tres derrotas (cuatro con ... la incomparecencia) entenderlo. La Tercera extremeña requiere de otro tipo de aspectos más allá de un escudo y tener una gran plantilla. Juan Marrero sabe que no hay otro camino. «En este campo es la única fórmula que hay», apuntaba el técnico valenciano satisfecho por los tres puntos en Pueblonuevo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  5. 5 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  6. 6 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  7. 7 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  8. 8

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz se pone el mono de trabajo

El Badajoz se pone el mono de trabajo