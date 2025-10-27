El Badajoz se pone el mono de trabajo

El Badajoz ha dejado la etiqueta colgada en el armario y se ha enfundado el mono de trabajo. Le ha costado tres derrotas (cuatro con ... la incomparecencia) entenderlo. La Tercera extremeña requiere de otro tipo de aspectos más allá de un escudo y tener una gran plantilla. Juan Marrero sabe que no hay otro camino. «En este campo es la única fórmula que hay», apuntaba el técnico valenciano satisfecho por los tres puntos en Pueblonuevo.

El equipo blanquinegro partía como el gran favorito al ascenso, de hecho era y sigue siendo su único objetivo, pero las circunstancias que rodearon su mal inicio de campeonato le arrastraron al abismo. Ahora prosigue su escalada hacia la cima con dos victorias consecutivas en dos campos minados donde no consiguió ganar la temporada pasada. En Pueblonuevo tiró de pegada y logró su triunfo más holgado en lo que va de curso. «Las jugadas a balón parado han salido todas y cuando tienes esa fortuna lo normal es ganar dentro del sacrificio y la dificultad que tiene este campo», explicó Marrero .

El Badajoz se arremanga para sacarse las castañuelas en el barro. Y ahí, Marrero se deshacía en elogios hacia el entrenador local y exjugador del Badajoz en Segunda. «Lo de Valentín es increíble cómo le saca rendimiento a sus equipos». El preparador blanquinegro ensalzó el compromiso de sus jugadores e insistía en su mensaje de exigirles ese esfuerzo extra ante la plaga de lesiones que han dejado al equipo bajo mínimos en este inicio liguero. «Cuando tienes la mala suerte de tener cuatro fuera los que están tienen que multiplicarse y hoy lo han hecho en un campo muy complicado», remarcó.

Plaga de lesiones

Y es que el conjunto pacense está siendo muy castigado por las lesiones en este arranque y cada semana se veía lastrado por una nueva incorporación al parte médico. En ese sentido, Marrero valoraba que por una jornada se cortara esa sangría. «Una de las notas más positivas es que nadie, que sepamos, ha tenido molestias y hay varios jugadores que seguramente entren en los próximos partidos», comentó ciertamente aliviado. En ese cupo de posibles reapariciones entrarían Borja Domingo y Gorka Iturraspe, que ya estuvieron convocados en Pueblonuevo, mientras que Barrena, Pavón y Gustavo Quezada tendrán que esperar alguna semana más.

Así, poco a poco el Badajoz va recuperando la normalidad en el trabajo diario y recortando distancias con la parte alta. Los blanquinegros siguen teniendo los puestos de playoff a 5 puntos, pero el liderato se reduce a 8 después de que ninguno del triunvirato de cabeza consiguiera ganar esta última jornada. Esta segunda victoria consecutiva ha reforzado la idea de trabajo en el grupo y marca un cambio de tendencia, aunque para Marrero solo existe una vía que es la victoria. «No hay punto de inflexión. Es ganar, el siguiente y el siguiente. Sobre todo colocar al Badajoz donde tiene que estar, eso depende de nosotros». En el Nuevo Vivero no piensan en otra cosa que sea seguir sumando de tres en tres y recuperar ese terreno perdido es la auténtica obsesión del vestuario blanquinegro. «A pensar en el siguiente que es en Jerez y es dificilísimo porque tenemos que sumar muchas veces tres puntos para estar en la pomada».