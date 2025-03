El Badajoz pondrá a prueba su blindaje con una defensa inédita

El Badajoz pondrá a prueba su solidez defensiva con una retaguardia inédita. El segundo equipo menos goleado de todo el fútbol nacional se enfrenta este ... sábado a un nuevo desafío para mantener su blindaje con el estreno de una nueva pareja de centrales en el once. Las lesiones de Javi Lobato, que además también está sancionado, y Ginés González dejan el eje de la zaga con Jesús Sánchez y Agustín Izquierdo como únicos jugadores disponibles para esa posición en el partido contra el Jerez en el Nuevo Vivero. Toda una prueba de fuego para la segunda mejor defensa de todas las categorías nacionales.

«Llevamos cinco goles en contra en diecisiete partidos, lo que menos preocupa del mundo es la defensa», apuntaba Luis Oliver Sierra cuestionado sobre la lesión de Javi Lobato tras la goleada frente al Trujillo del pasado domingo. El técnico blanquinegro confía en toda su plantilla, de la que siempre ha presumido de considerar a todos titulares. De esta manera, Agustín Izquierdo se presenta como alternativa a completar la defensa. El joven central pacense volvería a disfrutar de su tercera titularidad después de salir entre los elegidos ante el Arroyo y Moralo. Oliver Sierra ya lo tenía claro nada más lesionarse Javi Lobato, que además ya había visto la quinta amarilla. «Saldrán Agustín y Jesús». Con la ausencia de Javi Lobato es seguro que el Badajoz sacará un once inédito, toda vez que el central sevillano ha sido titular en todos los partidos. De ahí, que sea cual sea la combinación, la alineación inicial que salga contra el Jerez será diferente a las quince anteriores.

Javi Lobato es el jugador con más minutos en el equipo pacense. Ha sido titular en las quince jornadas y solo se ha perdido 16 minutos de los 1.260 que se habían disputado hasta esta jornada al ser sustituido en la primera jornada contra el Olivenza en el 74. Lo demás lo ha jugado todo hasta su lesión en el minuto 18 frente al Trujillo. En total, ha participado en 1.262 de los 1.350 minutos posibles.

El Badajoz solo ha encajado cinco goles en estas primeras quince jornadas ligueras. En todo el fútbol nacional, de Primera a Tercera RFEF, solo hay un equipo que ha recibido menos goles que los blanquinegros. El Náxara, del grupo 16 riojano, únicamente ha encajado tres tantos en lo que va de temporada. Por detrás, le siguen el Covadonga asturiano del segundo grupo con 6 y con siete se encuentran el Atnezeta (grupo 6), Ciudad de Lucena (grupo 10), Bola Azul (grupo 13), Valle de Egües (grupo 15) y el Guadalajara del grupo 5 de Segunda RFEF.

El Badajoz, inoperante en ataque fuera de casa, se mantiene vivo en la lucha por el ascenso gracias a una fortaleza defensiva que le ha llevado a dejar su portería a cero en once de las quince jornadas disputadas. Por eso al técnico blanquinegro no le preocupan las bajas que pueda tener cada semana. «A nivel defensivo el equipo está siendo infranqueable, juegue quien juegue».

Esta situación tampoco hace que se plantee acudir al mercado de invierno, aunque Oliver Sierra ya no se muestra tan inflexible y abre una puerta por si se pone algo interesante a tiro. «Si hay opciones que mejore lo que tenemos, sí. La plantilla es corta y alguna opción va a haber. Hay fichas libres y presupuesto, pero tiene que mejorar lo que hay. Acumular por acumular, no. Seguramente opciones salgan y se valorarán. No es fácil porque el Badajoz tiene jugadores de mucho nivel y que igualen o mejoren lo que hay aquí están en categorías superiores y no quieren bajar a Tercera», comentaba el técnico.