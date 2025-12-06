HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Calles es la única baja segura en el Badajoz para viajar a Montehermoso. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz, obligado a confirmar su cambio de rumbo

El equipo blanquinegro visita en su objetivo de seguir escalando a un Montehermoso motivado por el cambio de técnico

J. P.

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:29

Comenta

El Badajoz retoma su reconstrucción tras el parón con la obligación de confirmar su cambio de rumbo. Solventado con éxito su estreno ante el ... Villanovense, Miguel Ángel Ávila confía en que ese triunfo unido al trabajo de estas dos semanas sin competición hayan servido para asentar sus ideas y reforzar la confianza de sus jugadores. El equipo blanquinegro viaja a Montehermoso con el propósito de dar continuidad a sus buenas sensaciones para dejar atrás definitivamente el mal arranque y enchufarse a sus verdaderas aspiraciones. Una carrera contra el reloj del equipo para escalar posiciones y que también envuelve al propio técnico para sacar resultados desde el primer día. «Le estamos haciendo ver al jugador de que tiempo no tenemos, que esa adaptación y ese detalle táctico tiene que ser rápido», exponía en la previa del viernes.

