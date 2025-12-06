El Badajoz, obligado a confirmar su cambio de rumbo

El Badajoz retoma su reconstrucción tras el parón con la obligación de confirmar su cambio de rumbo. Solventado con éxito su estreno ante el ... Villanovense, Miguel Ángel Ávila confía en que ese triunfo unido al trabajo de estas dos semanas sin competición hayan servido para asentar sus ideas y reforzar la confianza de sus jugadores. El equipo blanquinegro viaja a Montehermoso con el propósito de dar continuidad a sus buenas sensaciones para dejar atrás definitivamente el mal arranque y enchufarse a sus verdaderas aspiraciones. Una carrera contra el reloj del equipo para escalar posiciones y que también envuelve al propio técnico para sacar resultados desde el primer día. «Le estamos haciendo ver al jugador de que tiempo no tenemos, que esa adaptación y ese detalle táctico tiene que ser rápido», exponía en la previa del viernes.

Ambos equipos llegan a la cita con urgencias y después de haber dado un golpe de timón para reconducir sus proyectos con el relevo en el banquillo. El Montehermoso también ha movido ficha en busca de un revulsivo que le saque del descenso con la salida del histórico Rafael Rincón Rus y la llegada del ilusionante Samuel Pérez, hermano del internacional y jugador del Villarreal Ayoze Pérez. Un proceso que inició el Badajoz una jornada antes y que tuvo su efecto para cortar su mala racha. Y en ese aspecto incide Ávila para no fiarse de la aparente debilidad del penúltimo clasificado, que solo ha ganado un partido en lom que va de temporada (Azuaga, 2-1), por lo que supone de carga motivacional para un vestuario. «El jugador que tiene menos minutos quiere agradar para tener más y el que tiene más minutos, pues lógicamente quiere mantener su estatus. Entonces el refuerzo, sobre todo en las primeras semanas, siempre es positivo», apuntaba. Así, el técnico cacereño tiene claro que se va a encontrar a un rival muy diferente al que recibió la mayor goleada de la temporada con un 0-7 en su campo. «A nivel general es un equipo que exceptuando el partido de Don Benito en casa donde fueron ampliamente derrotados, después siempre ha competido, siempre ha dado la cara y sobre todo en su campo el contexto es complicado». Se refiere Ávila al césped artificial que tantos disgustos le ha dado al Badajoz estas últimas temporadas. «Va a ser un partido de mucha intensidad, de muchos duelos, de muchas situaciones de balón parado, segundas jugadas y nos tenemos que adaptar», señaló.

La pegada es otra de las asignaturas pendientes estos últimos tiempos, aunque al nuevo preparador blanquinegro no le preocupa en exceso porque su equipo demuestra cada partido su capacidad para generar y está convencido que acabarán entrando. «Tenemos que trabajar el acierto y eso se entrena, eso se habla con el futbolista para que lo mejore. Y lógicamente tiene que ser desde esa base, desde esa confianza, desde esa mejora en la toma de decisiones principalmente», apuntaba. La contundencia en las dos áreas es uno de los aspectos que más ha incidido Ávila en sus primeros días en el Nuevo Vivero. «Si queremos sacar los tres puntos tenemos como mínimo que igualar su nivel de activación, intensidad y a partir de ahí tener mucha más efectividad en las áreas de las que estamos teniendo últimamente», remarcó. Y es que el Badajoz encaja con mucha facilidad a pesar de que le generan muy pocas ocasiones. «Tenemos que partir de la premisa de que en ataque necesitamos mejorar la efectividad, pero defensivamente tenemos que conceder poco o muy poco para ganar el partido».

La efectividad, la hierba sintética, ganar fuera de casa y las lesiones son el gran hándicap que necesitan resolver si quiere recuperar su sitio en la Tercera extremeña. En ese último capítulo también sigue lastrado con un parte médico por el que no paran de desfilar nombres. El último en caer es David Calles, que con molestias musculares es la única baja segura en una convocatoria de la que son dudas Álex Alegría y Sergio Tienza.