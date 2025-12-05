El Badajoz pierde a David Calles para viajar a Montehermoso

El mal fario con las lesiones no cambian a pesar de la llegada del nuevo entrenador. Fue una constante la temporada pasada, se repitió en ... el inicio de la actual y sigue produciéndose tras el relevo en el banquillo. Esta semana se suma a esta plaga que parece no tener fin David Calles. Y es que las lesiones siguen cebándonse con el equipo blanquinegro, que ni el nuevo cambio de aires y esa corriente positiva que parece instalarse en el Nuevo Vivero ha revertido esta tendencia tan negativa.

David Calles ya tuvo que retirarse en el descanso del partido ante el Villanovense con unas molestias y este viernes Miguel Ángel Ávila confirmaba que sufre una lesión muscular, por lo que será baja para viajar a Montehermoso. El lateral pacense se perdía así sus primeros minutos de esta campaña, ya que hasta su sustitución lo había jugado todo. «La única baja confirmada que tenemos es David Calles que tiene una lesión muscular», desvelaba el preparador cacereño.

David Calles es la única baja segura, aunque puede que no sea la única, ya que Sergio Tienza tiene muy difícil llegar y Álex Alegría es duda también. «Sergio Tienza se ha entrenado, aunque lógicamente los primeros días no al nivel del resto del grupo porque tenía un problemilla en el tobillo que el fisio se ha encargado de intentar solucionar. Y Álex Alegría va poquito a poco también», explicó Ávila. Aun así, el preparador cacereño no descartaba del todo poder incluir al portero y al delantero extremeños en la convocatoria. «Todavía nos queda una sesión de entrenamientos donde ya valoraremos y decidiremos cómo están de cara al partido del domingo», apuntó.