¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
David Calles durante un partido con el Badajoz. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz pierde a David Calles para viajar a Montehermoso

El lateral pacense sufre una lesión muscular

J. P.

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:23

Comenta

El mal fario con las lesiones no cambian a pesar de la llegada del nuevo entrenador. Fue una constante la temporada pasada, se repitió en ... el inicio de la actual y sigue produciéndose tras el relevo en el banquillo. Esta semana se suma a esta plaga que parece no tener fin David Calles. Y es que las lesiones siguen cebándonse con el equipo blanquinegro, que ni el nuevo cambio de aires y esa corriente positiva que parece instalarse en el Nuevo Vivero ha revertido esta tendencia tan negativa.

