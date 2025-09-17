J. P. Badajoz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Badajoz arrancaba la temporada con mucho ruido alrededor y su primer partido tampoco ha ayudado a silenciarlo. Todo lo contrario. De la ilusión por el nuevo proyecto se ha pasado a alimentar cierto pesimismo por tener que resignarse a otra temporada de sufrimiento cuando solo ha disputado un encuentro. La derrota en Santa Amalia deja al equipo blanquinegro sumido en unas dudas que ni se llegaban a plantear antes del inicio de la competición. Pero la incomparecencia frente al Azuaga y el mazazo del gol del exblanquinegro Joselu con el tiempo cumplido en la segunda jornada han retorcido la situación hasta el extremo de ponerle en una tesitura comprometida y de máxima presión. Y el equipo está en fase de rodaje en un campeonato que no ha hecho más que empezar.

El Badajoz necesita cambiar el chip con urgencia para salir de ese círculo negativo que amenaza con arrastrar al equipo otra vez hacia el fango. Marrero trata de aislar al vestuario para que no se contagie de ese ambiente viciado. El domingo se presenta una gran oportunidad para resarcirse, espantar viejos fantasmas y pegar ese golpe en la mesa con la visita al Nuevo Vivero del también aspirante Don Benito.

El técnico valenciano reconoce que no entraba en sus planes un inicio tan desastroso. El Badajoz decepcionó y mucho en Santa Amalia y se ve en una situación incómoda nunca antes vista en una categoría como la Tercera. «Llevamos una jornada solo, la otra no hemos podido competir. Sí, sensaciones malas. Cuando pierdes son malas. Se trata de ganar», admitía. El Badajoz se pareció más a ese equipo timorato de la campaña pasada que a ese candidato firme al ascenso que debería ser pilotado por un especialista como Marrero.

El Badajoz inicia el curso en puestos de descenso y pendiente de la resolución del recurso ante la posible sanción de tres puntos menos por incomparecencia en el partido suspendido con el Azuaga. Los blanquinegros firman el peor arranque que se recuerda en categoría regional.