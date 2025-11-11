HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Borja Domingo se lamenta por una ocasión perdida en el Badajoz-Llerenense. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz se estrella contra su propia impotencia

El equipo blanquinegro no consigue finalizar su enorme capacidad para generar ocasiones y esa escasa efectividad impide su despegue hacia arriba

J. P.

Badajoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Al Badajoz le va a costar más de lo que parecía atrapar a la cabeza del pelotón de favoritos. No termina de encontrar esa ... cadencia de pedaleo en forma de racha y sus dos últimos pinchazos le vuelven a dejar en la misma situación de carrera. Agazapado en el grupo perseguidor transita sin las pulsaciones para lanzarse a dar un hachazo que le impulse a la caza del líder.

