Un Badajoz de cocción muy lenta

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:27 Comenta Compartir

No es ningún secreto que al Badajoz se le está atragantando el primer tercio del curso en Tercera RFEF. Más que nada porque el conjunto pacense se afana en pregonar con su liturgia dominical cierta inoperancia e incapacidad para adaptarse a las exigencias del campeonato. Esa ineficacia es más recalcitrante en los compases iniciales, con puestas en escena timoratas, tibias y de una alarmante laxitud en vectores como la intensidad, lo cual ha socavado sus opciones de triunfo en varias citas de la temporada.

Valga como muestra que en diez jornadas se les han escapado dos encuentros con una trama casi calcada, encajando sendos tantos en el minuto dos para caer por 0-1 frente al Don Benito, con gol de Asier, y 1-0 en Navalmoral de la Mata, con Adeva sorprendiendo a los blanquinegros en los albores del choque.

Pero esa distensión no se refleja únicamente en los balances defensivos, porque la falta de puntería imperante se agudiza exponencialmente en los primeros 45 minutos. Su escaso bagaje realizador (once tantos en nueve partidos, sin contar el del Azuaga) se ha nutrido casi de manera absoluta del acierto en las segundas partes y en el ecuador de las contiendas.

El Badajoz se está destapando como especialista en perforar la meta rival en una fase de elevado impacto anímico. Tres de sus goles se han registrado justo en los instantes previos al paso por vestuarios. Contra el Diocesano en el Nuevo Vivero, Álex Alegría abría la lata en el 45 en un partido que finalizaría con 3-1. Exactamente el mismo minuto en el que Jorge Barba adelantaba a los suyos ante el Montijo en el triunfo visitante por 1-2. Por su parte, Lobato inauguraba el marcador en Pueblonuevo en el minuto 46 del primer acto. Frente al Villafranca, en la jornada 4, Álex Alegría anotaba el segundo apenas 120 segundos después de que se reanudara el encuentro tras el interludio. En ese duelo se registró un hito singular, con los blanquinegros viendo puerta en la media hora inicial. Aunque fue un zaguero del conjunto de Tierra de Barros, Dimi, el que alojó el balón en su portería en el minuto 8.

Contra el Diocesano, Fran Miranda anotó el segundo en el minuto 50 y Borja Domingo el 3-1 definitivo en el 60. Una semana después, Pedro Pata establecía el 1-2 en el 74 estrenándose en la faceta realizadora con la casaca pacense, mientras que en la jornada 8, Bermúdez transformaba un penalti para el 0-2 y Fran Miranda redondeada el guarismo en el 87. En el último compromiso, en el regreso del Badajoz a su feudo tras un mes en el exilio, Borja Domingo anotó desde los once metros en el 54 en el duelo ante el Llerenense, que se saldó con empate a uno.