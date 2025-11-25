El Badajoz celebra el 'Día de la Cantera' en la víspera de la noche de Reyes

J. P. Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 22:23 Comenta Compartir

El Badajoz celebrará su particular 'día del niño' el 4 de enero con una invitación a todas las canteras y escuelas de formación de la capital pacense a su partido contra el Calamonte en el Nuevo Vivero. El club blanquinegro se apunta a las actividades propias por estas fiestas navideñas y aprovecha así la víspera de la noche mágica de Reyes para hacer un guiño a los más pequeños.

El Badajoz-Calamonte se ubica en una fecha ideal para desarrollar este tipo de iniciativas en la que se quiere dar protagonismo a los niños, ya que disfrutan de sus vacaciones de Navidad y cuentan las horas con ilusión y nervios para la llegada de los Reyes Magos. Denominado 'Día de la Cantera', el club blanquinegro pone en marcha esta jornada especial en la que extiende su invitación a todas las canteras y escuelas de la ciudad con el objetivo de «poner en valor el trabajo de base y fomentar el vínculo con el deporte formativo y otras disciplinas», según expone el Badajoz en una nota. Además, durante el descanso también se aprovechará el marco de esta particular fiesta de la cantera pacense para realizar la presentación oficial de todos los equipos de fútbol base de La Academia CDB sobre el césped del Nuevo Vivero.

El Badajoz se encargará de enviar las invitaciones a todos los clubes de la ciudad, pero aquellas entidades deportivas de cualquier categoría o disciplina a la que no le hubiera llegado y estuviera interesada en asistir también puede solicitarla a través de los correos social@clubdeportivobadajoz.es o academiacdbadajoz@gmail.com. Desde la entidad blanquinegra se anima a ser parte de este 'Día de la Cantera' para convertir las gradas del Nuevo Vivero en una auténtica fiesta del deporte base de la capital pacense.

El equipo de Miguel Ángel Ávila estrenará el nuevo año 2026 frente al Calamonte en el que será el último partido en casa de una primera vuelta que se cerrará una semana después en Gévora. Pero antes, el Badajoz despedirá 2025 contra Montehermoso, Jaraíz y Puebla. Tres citas claves para que los pacenses traten de recortar puntos con la cabeza y empezar 2026 con nuevas expectativas para reconducir sus verdaderas aspiraciones. Primero le tocará viajar a Montehermoso después del parón liguero por la Copa de las Regiones de la UEFA para recibir la siguiente jornada al líder Jaraíz y decir adiós a un año para olvidar en Puebla de la Calzada.

Ávila tiene por delante el reto de intentar acabar este nefasto 2025 lo más arriba posible. De momento y transcurridas doce jornadas, el conjunto blanquinegro tiene a 7 puntos el playoff de ascenso y a 12 la primera plaza. El técnico cacereño ha dejado claro que su misión prioritaria pasa por recuperar la confianza de sus jugadores y no se plantea pensar más allá del próximo partido. Su principal preocupación se centra en lo que tiene más inmediato y ahora es el Montehermoso.