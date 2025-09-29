Se aprieta la cabeza en el grupo extremeño de Tercera RFEF

La última jornada disputada en el grupo 14 de Tercera fue poca prolífica en goles, solo se marcaron 16 en los 9 partidos jugados, teniendo ... en cuenta además que uno de esos encuentros arrojó 6. Y es que de los 4 empates que hubo, 3 fueron sin goles. Se lanzaron 2 penaltis, fallándose uno. Por otra parte, en esta ocasión solo hubo una expulsión a un jugador.

Después del primer mes de competición, se llevan 85 goles anotados (no se cuenta el 0-3 del Azuaga en campo del Badajoz por sanción federativa), se han tirado 9 penaltis, de los cuales 6 se han marcado y 3 se han fallado, y se han producido 9 expulsiones a jugadores y 2 a entrenadores.

Por ahora, el Villanovense (10 puntos) se mantiene en lo más alto de la clasificación en solitario gracias a las 3 victorias y el empate que acumula. Le sigue de cerca su vecino, el Don Benito (9), que perdió en la jornada inaugural y después venció las 3 siguientes.

El Azuaga (8 puntos) es tercero, para a continuación estar con 7 puntos Jaraíz, Santa Amalia, Villafranca y Puebla. No conocen la derrota aún, el líder Villanovense, el Azuaga, el Moralo y el Diocesano. En el lado contrario de las estadísticas, el Pueblonuevo es el colista sin haber sumado todavía. Le acompaña el Badajoz, con 0 puntos también pero en su caso sí ha puntuado, porque, aunque ya ha logrado ya su primer triunfo, arrastra la sanción de 3 puntos menos.

Los últimos partidos

En la jornada del fin de semana destacó la igualada del Azuaga y Villanovense en campo del primero. Se respetaron mucho y se quedaron sin marcar dos de los aspirantes al ascenso que se jugaban el liderato.

El Don Benito venció por la mínima en casa al Llerenense (1-0) en otro de los duelos de candidatos a todo. Higor Rocha anotó el único tanto del encuentro.

El Jaraíz no pudo con el Calamonte (2-2). Los calamonteños, que jugaron como locales, se adelantaron por dos veces en el marcador gracias a Fran Márquez y Bryand Soga, pero los jaraiceños neutralizaron esa ventaja con los goles de Fabio y Alfre, de penalti.

El Santa Amalia no pudo con el Cabeza del Buey (0-0) en un choque con poco que contar; como pasó en el que protagonizaron Puebla y Jerez (0-0), con un reparto que alegró por igual.

El Villafranca cosechó su primera derrota en la visita del Badajoz (0-2). El local Dimi marcó en propia puerta en la primera mitad y Álex Alegría en la segunda para rubricar la victoria y poner el contador a cero de su equipo.

En Navalmoral se vivió el partido más atractivo y sorprendente, con triunfo del Moralo sobre el Montijo (4-2). Marcó primero Matías Peña para los montijanos, el local Emile fue expulsado, pero su compañero Robinho empató antes del descanso. En el tramo final, Alberto Sánchez volvió a poner por delante al Montijo, pero de nuevo el Moralo igualó al momento, por mediación de Dieguito. A partir de ahí, la locura en busca del gol en ambas porterías. En el descuento Robinho y Fran Adeva colocaron el marcador definitivo para que los arañuelos sean ahora los máximos realizadores, aunque a la vez son los segundos más goleados.

El Diocesano ganó al Pueblonuevo (2-0) con las dianas de Marcos Marín en el primer periodo y aclara también su futuro más inmediato.

Por último, el Gévora logró vencer en el descuento al Montehermoso (1-0), que malogró antes un penalti en las botas de Chico. Los gevorenses han ganado sus dos encuentros caseros por la mínima y, aunque no han puntuado fuera, parece haberle tomado el aire a la categoría.