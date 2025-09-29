HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Moralo-Montijo tuvo emoción y goles hasta el final en Navalmoral. MACAMA
Tercera RFEF

Se aprieta la cabeza en el grupo extremeño de Tercera RFEF

Tras la disputa de la cuarta jornada, solo 3 puntos separan el líder del séptimo clasificado

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:45

La última jornada disputada en el grupo 14 de Tercera fue poca prolífica en goles, solo se marcaron 16 en los 9 partidos jugados, teniendo ... en cuenta además que uno de esos encuentros arrojó 6. Y es que de los 4 empates que hubo, 3 fueron sin goles. Se lanzaron 2 penaltis, fallándose uno. Por otra parte, en esta ocasión solo hubo una expulsión a un jugador.

