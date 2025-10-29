HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
La afición del Badajoz muestra su indignación en el exterior del Nuevo Vivero al no disputarse el partido ante el Azuaga. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

Apelación rechaza el recurso del Badajoz por el partido del Azuaga

El club blanquinegro tiene ahora quince días para recurrir ante el TAD la sanción de 3 puntos y que se dispute el encuentro

J. P.

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:13

Segunda negativa para el Badajoz en su intento de recuperar los 6 puntos perdidos en la primera jornada por la incomparecencia ante el Azuaga. El ... Comité de Apelación resolvía este martes en contra de su recurso presentado por la sanción de quitarle 3 puntos y la pérdida del partido por 0-3. Pero el club blanquinegro no cesa en su empeño y seguirá litigiando ante la siguiente instancia superior. De este modo, ahora tiene desde el martes quince días para recurrir la resolución ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

