Apelación rechaza el recurso del Badajoz por el partido del Azuaga

Segunda negativa para el Badajoz en su intento de recuperar los 6 puntos perdidos en la primera jornada por la incomparecencia ante el Azuaga. El ... Comité de Apelación resolvía este martes en contra de su recurso presentado por la sanción de quitarle 3 puntos y la pérdida del partido por 0-3. Pero el club blanquinegro no cesa en su empeño y seguirá litigiando ante la siguiente instancia superior. De este modo, ahora tiene desde el martes quince días para recurrir la resolución ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El Badajoz no pudo disputar su primer partido ante el Azuaga por no poder inscribir jugadores al tener suspendidos sus derechos federativos por una orden de la FIFA. El Juez de Disciplina desestimó el argumentario pacense en primera instancia y decretó el pasado 24 de septiembre la incomparecencia de los blanquinegros concediendo la victoria al Azuaga por 0-3 y descontando 3 puntos de la clasificación al Badajoz, además de imponerle una multa de 1.500 euros. El club pacense presentó alegaciones y este martes fueron denegadas por Apelación.

Desde el Nuevo Vivero ya trabajan en preparar la defensa de un nuevo recurso dentro del plazo de quince días que tienen por delante y confían que esta vez el TAD les dé la razón para que les devuelvan los tres puntos descontados y declare que se tiene que disputar el partido ante el Azuaga. Una resolución que tardará en darse a conocer al menos un mes desde su presentación.