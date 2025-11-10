HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
El Jaraíz sigue al frente de la Tercera extremeña en solitario. CF JARAÍZ
Tercera RFEF

Nadie aguanta el ritmo de Jaraíz y Don Benito

El Villanovense se descuelga y ve cómo se acercan Azuaga, Moralo, Montijo y Puebla

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:53

Comenta

El líder Jaraíz (23 puntos) y su inmediato perseguidor, el Don Benito (21), abren brecha con el resto tras la disputa de la décima jornada ... en el grupo extremeño de Tercera, la previa a cumplirse el primer tercio de liga. Los dos primeros clasificados ganaron sus respectivos duelos, lo que no hizo el Villanovense (17), que con su segunda derrota consecutiva se desinfla, aunque mantiene la tercera plaza en solitario. Después, una espectacular cuádruple igualada a 16: Azuaga, Moralo –que completan las posiciones de playoff–, Montijo y Puebla. Pero es que, a un solo punto de esos cuatro conjuntos, están al acecho el Cabeza del Buey y Santa Amalia para llegar justo al centro de la tabla.

