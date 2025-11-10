Nadie aguanta el ritmo de Jaraíz y Don Benito

El líder Jaraíz (23 puntos) y su inmediato perseguidor, el Don Benito (21), abren brecha con el resto tras la disputa de la décima jornada ... en el grupo extremeño de Tercera, la previa a cumplirse el primer tercio de liga. Los dos primeros clasificados ganaron sus respectivos duelos, lo que no hizo el Villanovense (17), que con su segunda derrota consecutiva se desinfla, aunque mantiene la tercera plaza en solitario. Después, una espectacular cuádruple igualada a 16: Azuaga, Moralo –que completan las posiciones de playoff–, Montijo y Puebla. Pero es que, a un solo punto de esos cuatro conjuntos, están al acecho el Cabeza del Buey y Santa Amalia para llegar justo al centro de la tabla.

Por abajo, el trío de descenso también se descuelga peligrosamente. Sólo consiguió puntuar el colista Pueblonuevo (4), para igualar con el Calamonte, que junto al Montehermoso (5) volvieron a perder y se aleja a 5 puntos de la salvación.

En la jornada se marcaron 26 goles, ligeramente superior a las últimas disputadas con anterioridad, con 5 victorias, de las cuales 2 fueron de equipos visitantes, y 4 empates. En esta ocasión, se batió el récord de lanzamientos de penaltis, ya que se señalaron 7, marcándose 5 y fallándose 2. Por otra parte, 3 jugadores fueron expulsados, 2 de ellos de un mismo equipo, aunque curiosamente a ninguno les costó la derrota.

El Jaraíz tuvo que ponerse el mono de trabajo para llevarse un valioso triunfo de Cáceres, en campo del Diocesano (2-3). Le tocó remontar los dos tantos locales de Koke con un 'hat-trick' de Alfre, marcando uno de los goles de penalti. Los colegiales cosechan su primera derrota casera, mientras que los veratos siguen sin conocerla como visitantes.

El Don Benito solventó su compromiso frente al Calamonte (2-0) con las dianas de Rubén Sánchez y Nando Copete. Los calamonteños fallaron un penalti, en las botas de Bryand Soga, ya con 2-0.

El Villanovense, por su parte, sucumbió en terreno del Montijo (1-0), que antes del descanso perdía por expulsión a Matías Peña ya con ventaja en el marcador. El goleador del grupo, el montijano Alberto Sánchez (8), lleva 2 jornadas sin olfato, lo que no deja de ser noticia tras haber marcado en las 5 anteriores.

El Azuaga y el Jerez (3-3) se divirtieron. Los azuagueños se adelantaron con los goles de Zakaria y Vera antes del intermedio; después, Chema Chávez, Juanfri y Quinn remontaron, pero Piochi devolvió las tablas. Un penalti fallado por el local Vera, que provocó las expulsiones de los templarios Juanan Sancho y Ben Azize, pudo desequilibrar en el descuento, pero el cancerbero Jesús Torres lo evitó.

El Moralo regresa a la zona noble después de soltarse del carro la pasada temporada y recuperar buenas sensaciones. Ganó al Montehermoso (4-1) con un doblete de Perdi y los tantos de Omar, de penalti, y Robinho. El gol visitante lo anotó Luis de penalti. Los montehermoseños siguen sin sumar fuera.

El Puebla venció al Villafranca (1-2). Abraham Pozo se apuntó los 2 goles visitantes, uno de ellos de penalti, mientras que Andrada marcó para los locales.

El Cabeza del Buey no pudo pasar del empate a nada con el Pueblonuevo (0-0) en el único choque sin goles.

Empate también entre Santa Amalia y Gévora (1-1), quedándose a medias en todo para escalar posiciones. Álvaro Perera marcó en propia meta a favor de los amalienses y Liberal igualó al final para los gevorenses.

Por último, otra igualada con la que acabar la jornada también para seguir empatados a puntos. El Badajoz, después de 4 jornadas seguidas jugando lejos del Nuevo Vivero, cedió los primeros puntos sumados como visitante al Llerenense (1-1). Borja Domingo marcó de penalti para los blanquinegros y Kaká arrancó el empate.