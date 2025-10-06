El Sport Extremadura se medirá en tercera fase de la Copa de la Reina al Alhama

M. Gª Garrido Badajoz Lunes, 6 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Unas horas después de que se conocieran los emparejamientos de la Copa del Rey, fue el turno de la competición homóloga en la categoría femenina del fútbol nacional. En los bombos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas figuraba el Sport Extremadura, que en su primera participación en el torneo del KO en su corta historia ha avanzado hasta la tercera fase, en la que se medirá al Alhama, recién ascendido a Liga F.

La escuadra pacense era uno de los tres equipos de Segunda RFEF (junto a CD Sporting Club y Guiniguada Apolinario CD) presentes en el sorteo, en el que entraban a escena una parte de los participantes de la Liga F, concretamente los que comprendían del noveno al decimocuarto clasificado del curso pasado (Sevilla, Madrid CFF, Espanyol, Levante, Badalona y Deportivo), más los dos recién ascendidos, el Alhama y el Logroño.

Las bases establecían que los tres conjuntos de la tercera categoría tendrían que enfrentarse en formato de partido único en sus respectivos campos a uno de los rivales de la élite, por lo que el conjunto pacense tenía asegurado el premio de verse las caras con un contendiente de primera división, en las instalaciones deportivas de El Vivero, en una fecha que se fijará entre 4 y el 6 de noviembre.

La bola del Sport debía ser una de las primeras en salir para dar a conocer el siguiente destino en su brillante periplo por la competición. Precisamente ejerció de mano inocente el presidente del Sport, Fernando Pons, y finalmente deparó un cruce contra el Alhama, en el que militan jugadoras conocidas del fútbol extremeño como Estefa Lima, Belén Martínez y Mariana Díaz, que jugaron muchos años en el Santa Teresa.

En su estreno en la Copa de la Reina, el equipo que dirige Juan Carlos Antúnez sorprendió dejando en la cuneta, en la primera ronda, al Cacereño Femenino, en un derbi regional al que las verdiblancas llegaban con la vitola de favoritas por militar en una categoría superior y por el papel protagonizado en la edición de la campaña pasada.

Las de Ernesto Sánchez llegaron hasta cuartos de final, eliminando al Valencia y al Athletic de Bilbao, además de poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid, que necesitó una prórroga para doblegarlas. Sin embargo, el entramado defensivo y la disciplina táctica del equipo pacense prevaleció en un encuentro que se resolvió el pasado 10 de septiembre con un gol postrero de Daisy en el descuento en una jugada a balón parado.

El duelo de segunda fase le deparó un enfrentamiento con el Rayo Vallecano que lograron resolver con más facilidad de la esperada, ante un conjunto madrileño cuyo inicio liguero ha sido muy deficiente. El Sport se impuso merced a una goleada (1-5) que le otorgó el derecho a seguir soñando y a devolver a Badajoz un duelo de alcurnia con la presencia de un equipo de la máxima categoría.

El Sport debuta también esta temporada en Segunda RFEF tras su ascenso y tras cinco jornadas disputadas es colíder de la tabla empatado a doce puntos con el Getafe Femenino después de haber cosechado cuatro victorias y una única derrota frente al Granada B.