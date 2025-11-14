Truco o trato para España en Georgia

Óscar Bellot Madrid Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:28 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

España acaricia con la yema de los dedos el pasaporte para el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Sería su decimotercera presencia consecutiva en la fase final de una Copa del Mundo. No falta a la gran cita planetaria desde la que acogió Alemania en 1974 y casi nadie osa dudar a estas alturas de la película de que tampoco se le escapará esta vez un boleto que puede sellar este mismo sábado en Tiflis, ya sea de forma matemática o, más probablemente, de manera virtual.

Las cuentas están claras. La Roja domina con doce puntos tras firmar un expediente inmaculado en las cuatro primeras jornadas de su ruta clasificatoria. Cuatro victorias, quince goles a favor y ninguno en contra acreditan la tremenda superioridad de la que ha hecho gala la vigente campeona de Europa en un grupo en el que solo Turquía está siendo capaz de seguir su estela.

El combinado otomano contabiliza nueve unidades y se enfrenta también este sábado a Bulgaria, colista y desahuciada al igual que lo está Georgia. La victoria de los hombres de Vincenzo Montella en Bursa sobre un rival al que ya despedazó el pasado mes a domicilio (1-6) se antoja un trámite que dilataría tres días lo que en cualquier caso sería una certidumbre casi absoluta en caso de que España se imponga en suelo caucásico puesto que la diferencia de goles general, que es el primer criterio de desempate a igualdad de puntos, resulta abrumadoramente favorable para La Roja (+15 en un caso y +3 en el otro).

Con todo, la tropa de Luis de la Fuente no debe confiarse para evitar caer en una trampa. Y es que si La Roja tropieza de forma inesperada en Tiflis y Turquía vuelve a masacrar a Bulgaria, el duelo que los dos gallos del grupo librarán el martes en Sevilla se convertiría en una final, aunque con menos tintes dramáticos que aquella otra que afrontó la entonces selección de Luis Enrique hace cuatro años en La Cartuja cuando un gol terminal de Álvaro Morata doblegó a una correosa Suecia y metió a España en ese Mundial de Catar que tan amargo recuerdo ofreció a los defensores de la rojigualda.

Tendrían que darse demasiadas circunstancias para que España se complicase la vida, pero el objetivo, por si acaso, es dejar todo bien atado este sábado y convertir así el pleito con Turquía en una noche protocolaria que sirva a modo de fiesta para los integrantes de un combinado que parece imparable.

En racha

Veintinueve partidos oficiales seguidos invicta, a solo dos del récord que estableció Italia entre 2018 y 2021, resumen el avasallador ritmo que ha puesto esta efervescente España que toca la pelota de maravilla, concede poco atrás y presume de una pegada demoledora sin necesidad de un nueve al uso porque los dos Mikel, Merino y Oyarzabal, se las bastan para dejar un reguero de cadáveres a su paso.

El navarro acumula ocho goles en lo que va de año, a cuatro de la plusmarca que estableció David Villa con La Roja en 2008, año fundacional de un ciclo dorado con Luis Aragonés y Vicente del Bosque que sueña con emular el bloque que comanda De la Fuente. El guipuzcoano, por su parte, suma seis dianas y aspira a discutirle la condición de pichichi de 2025 a Merino precisamente el día en el que alcanzará el medio centenar de internacionalidades.

A esos dos martillos pilones volverá a encomendarse este sábado una España que dispone de recursos suficientes para que no le hagan mella las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams. Sin el astro del Barça y el crack del Athletic, todo apunta a que los encargados de aportar el desborde por las bandas serán Yéremy Pino, al que le ha sentado estupendamente el salto a la Premier y que vio puerta en la victoria de España sobre Georgia el pasado mes en Elche, y Ferran Torres, quien igualmente formó de inicio en el reseñado choque frente a los caucásicos celebrado en el Martínez Valero y también anda con el colmillo bien afilado.

La derrota en Elche fue la octava que Georgia encajó en las nueve ocasiones en las que se ha medido a España, seis de ellas en los cinco últimos años. El 1-7 sufrido en territorio georgiano el día en el que Lamine Yamal se estrenó con España y el 4-1 encajado en la Eurocopa de Alemania fueron los dos reveses más sangrantes para un combinado que llega a la cita de este sábado con la intención de dar la cara pese a saberse fuera del Mundial, pero con dos bajas de muchísimo peso ya que Willy Sagnol, quien ve a España «en otra dimensión», no podrá contar ni con el lesionado Mikautadze ni con el sancionado Kochorashvili. Sin el delantero del Villarreal ni el excentrocampista del Levante sobre el césped, todos los focos en ataque apuntarán a Kvaratskhelia, autor de dos tantos en los cinco partidos que ha disputado contra España.

-Alineaciones probables:

Georgia: Mamardashvili, Kakabadze, Lochosvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze y Kvaratskhelia.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Yéremy Pino, Oyarzabal y Ferran Torres.

Árbitro: Benoit Bastien (Francia).

Hora: 18:00 h.

Estadio: Estadio Nacional Boris Paitchadze.

TV: La 1.