Su primer gol en la Premier: «Le pegué con el alma»

El nuevo año comenzó para Pedro Porro con una nueva vida: cambio de país, de equipo, de compañeros, de idioma y hasta de clima. ... De Portugal a Inglaterra, del Sporting de Lisboa al Tottenham, de Matheus Nunes a Harry Kane, del portugués que casi dominaba a un inglés al que ya empieza a coger el punto... Y del calor de la península al nublado y frío Londres. Por eso, aprovecha su paso por España para remangarse los pantalones de entrenamiento y coger todo el sol que pueda en una calurosa mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Casi dos meses después de su fichaje por el Tottenham, el pasado mercado invernal, Pedro Porro ya empieza a estar en sintonía a las órdenes de Antonio Conte repartiendo asistencias y estrenándose incluso como goleador coincidiendo con la llamada del seleccionador Luis de la Fuente. Se marchó de Portugal dejando una huella de 81 partidos con el Sporting de Lisboa y ahora quiere marcar otra época en el conjunto londinense.

–Cambio de equipo y de país, ¿cómo es la adaptación?

–Las primeras semanas fueron un poco difíciles, pero luego ya ha ido algo mejor. Aunque ahora estoy muy concentrado en la selección y en hacerlo lo mejor posible aquí.

–¿Qué tal esa adaptación a Inglaterra?

–Me siento muy bien en Inglaterra, soy un jugador que sí que es verdad que me cuesta un poco al principio. Igual que me costó en Portugal, en mi caso es todo una adaptación personal, pero estoy contento. Además, tengo allí a una parte de la familia conmigo, que eso es importante para mí.

–La familia siempre te ha acompañado.

–La familia es muy importante para mí. Por ejemplo, mi abuelo estaba ahí un poco el pobre preocupado. Pero yo le digo que es normal y él me dice 'Bueno, pero aprieta, eh'.

–También es un cambio importante empezar en una competición como la Premier.

–Como jugador sí, es un cambio importante. Pero cada vez me siento mejor, más fuerte, más comprometido y creo que solamente queda esperar, también es cosa mía el estar concentrado y ver qué tal, pero yo creo que va a ir bien porque soy un jugador que me gusta trabajar cuando las cosas no salen bien y sigo ahí al pie del cañón.

–Ya te vimos aprender portugués.

–Que ya lo hablo y lo entiendo muy bien (risas).

–¿Qué tal ahora con el inglés?

–Bien. Voy a clase y creo que me está costando menos, pero también son cosas del proceso. Ahora hablar inglés es otra cosa nueva en mi vida y voy a tener que aprender.

–Esta nueva convocatoria con la selección española la celebraste con tu primer tanto con el Tottenham, además, un golazo.

–Si te digo la verdad, tuve dos ocasiones antes con la izquierda y estaba un poco cabreado. Creo que, si no estás preparado y no estás concentrado, no creo que te atrevas a intentarlo de nuevo. Si te soy sincero, le pegué con los ojos cerrados y salió ahí, soy humilde y no te voy a mentir (risas). Vi que el central había cerrado al otro palo y digo 'Le voy a pegar arriba' y, bueno, salió bien. La verdad es que le pegué con el alma.

–¿Qué supone jugar con una figura histórica del fútbol inglés como Harry Kane?

–Muy bien. La verdad es que desde que llegué ha sido excepcional, me han acogido muy bien. Voy poco a poco adaptándome al equipo.