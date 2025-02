De la Fuente: «Con el tiempo nos daremos cuenta del legado que deja Morata»

Óscar Bellot Madrid Domingo, 17 de noviembre 2024, 20:01 Comenta Compartir

Luis de la Fuente ensalzó la figura de Álvaro Morata en la rueda de prensa que ofreció previa al choque que disputará el lunes España ante Suiza en el Estadio Helidoro Rodríguez López de Tenerife. «Con el tiempo nos daremos cuenta del legado que deja, no solo en el plano futbolístico. Es una gran persona, un gran capitán y un ejemplo para estos jóvenes que son el futuro y que necesitan que les calen los mensajes de los más veteranos. Me encantaría que se le reconociera un poco más, pero está cambiando la dinámica porque en los últimos partidos el público le ha ovacionado», dijo el seleccionador español cuando le cuestionaron si creía que no se está haciendo justicia con el delantero madrileño, que con una diana más en su cuenta igualaría las 38 que convierten a Fernando Torres en el tercer máximo goleador histórico de la selección, antes de un partido que servirá para rematar un año redondo por parte de la campeona de Europa.

«Hemos trabajado mucho, no quiero valorar, es nuestra obligación. Lo que sí puedo decir es que nos hemos dejado la vida. En cuanto a datos objetivos es una temporada de ensueño, pero siempre se puede mejorar y mañana queremos acabar con otra victoria más», señaló al respecto un técnico que se siente «muy querido» y hace «la misma vida que hacía antes» de ser campeón de Europa pese a que el título logrado en Alemania le ha puesto más en el foco mediático. «Sigo sintiendo ese afecto y es lo que más alegría me produce. Celebro que me vean como una persona cercana, afable y sencillo», acotó en vísperas de un encuentro intrascendente en términos clasificatorios pero con alicientes pese a todo.

«Nuestra obligación pasa por ganar mañana porque hay mucho en juego», dijo De la Fuente, que citó entre otros elementos el prestigio y certificar el ascenso en el ranking FIFA por parte de un combinado que dos años atrás era undécimo en dicha clasificación. «Hemos recorrido un camino fantástico y lo más importante es que hay un futuro fantástico», apuntó un preparador que confirmó que hará cambios en el once que dispondrá ante Suiza respecto al que compareció el viernes en Copenhague, pero que resaltó que el del lunes «será un equipazo» pensado para ganar a los helvéticos.

Sin preferencias para cuartos

Aclaró De la Fuente que considera compatibles a Pedri y a Dani Olmo, pese a que hasta el momento solo hayan compartido seis minutos con el riojano en el banquillo. «Son buenísimos, juegan juntos en su club y lo harán con nosotros», destacó un técnico que no mostró preferencia alguna respecto al rival que pueda tocarle en suerte a España en el sorteo de cuartos de final de la Liga de Naciones que se celebrará el viernes. «No tengo ninguna predilección, lo importante es que hemos conseguido el objetivo que era ser primeros», acotó el de Haro, que considera que esta competición es «tan difícil como una Eurocopa».

Una de las claves de la gran trayectoria que lleva la selección española desde la llegada al banquillo de De la Fuente radica en el profundo conocimiento que tiene sobre los futbolistas gracias a su pasado en las categorías inferiores, lo que le permite haber monitorizado de cerca a muchos jugadores que están dando el salto a la absoluta ahora, caso de Samu en esta convocatoria. «Conocemos muy bien el fútbol español y el futuro porque hemos trabajado con él. Para muchos, que Samu aparezca ahora puede sorprender, pero para nosotros no porque hemos visto su trayectoria y su recorrido. Tenemos una grandísimo presente, pero un mejor futuro porque el fútbol español está muy sano», explicó antes de detenerse en otro de los recién llegados, Marc Casadó. «Es un chico joven pero muy sensato, maduro y responsable. Por eso está rindiendo como está rindiendo. Por supuesto que tiene un gran recorrido», dijo sobre el mediocentro del Barça.

Se refirió, por último, a los tres internacionales canarios que tendrán la posibilidad de jugar el lunes en Tenerife: Ayoze, Yéremy Pino y Pedri. «Todos tienen una motivación importante por ponerse la camiseta de la selección, pero si juegas en tu tierra, especialmente. Quieren mucho a su tierra porque hablan maravillas», manifestó sobre tres futbolistas «excepcionales, con una calidad técnica fantástica y un trabajo también muy importante que les hace jugadores muy completos, de los mejores del mundo». «La suerte es que son españoles», completó.