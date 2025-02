Luis Enrique: «La primera condición que buscamos es el talento»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 28 de marzo 2022, 19:17 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Luis Enrique es consciente de que el fútbol está cada vez más encorsetado, pero lo que sigue primando en sus consideraciones a la hora de elaborar las convocatorias de la selección española es la calidad. Así lo defendió cuando se le preguntó, en la rueda de prensa previa al amistoso que disputará España frente a Islandia en Riazor, por la entrevista concedida por Cesc al diario 'Marca' en la que el actual futbolista del Mónaco y miembro de la generación más exitosa de La Roja señala que este deporte se ha robotizado. «Es un análisis que hace él. Que diga qué equipos son así, el nuestro no es así. Los jugadores son atletas, pero atletas con talento. Aquí no nos importa la edad ni el físico. Si tuviéramos esa idea, Pedri no jugaría un solo segundo con nosotros, ni calentaría. Lo primero que buscamos nosotros es el talento, acompañado de físico, entrenamiento y condiciones», enfatizó.

Luis Enrique fue cuestionado sobre su futuro, después de que la prensa británica lo haya situado en la órbita del Manchester United. Como hiciera días atrás en Barcelona, aseguró su presencia en Catar, pero dejó en el aire lo que vaya a suceder más allá de la cita mundialista. «En Catar estaré con España y lo que pueda venir ya veremos. Es imposible que haya otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Catar», proclamó el técnico, que no se siente más cotizado ahora que en el pasado. «No, estoy como siempre. Estoy encantado donde estoy. Estoy en el sitio donde quiero estar», abundó.

Ensalzó a Pedri, erigido en timonel de La Roja cuando apenas ha transcurrido un año desde su estreno con la selección. «La primera vez que vi a Pedri fue, gracias a las aplicaciones que tenemos los entrenadores, con Las Palmas. Ya en esa edad y con esa categoría veíamos que era algo especial. ¿Qué tiene que mejorar? Todo. Va a mejorar todo porque tiene la mentalidad adecuada y está rodeado de una gran familia con valores importantísimos para asimilar esto. El nivel deportivo ha de ir acompañado de nivel personal y me consta que lo tiene. Va a ir creciendo, cometerá errores y hay que aceptarlos. Es un verdadero placer tener jugadores con ese nivel deportivo y humano», valoró.

«Me siento responsable de cargar poco a esos jugadores»

Se refirió al duelo con Albania. «Posicionalmente la primera parte no estuvo tan mal y en la segunda hubo una clara mejoría. En la primera parte es difícil superar a los rivales porque la gente está fresca. En la segunda el partido se decantó más hacia nuestro lado ante un rival de alto nivel físico y con muy buenos conceptos defensivos», manifestó.

Explicó que ante Islandia introducirá muchas variantes respecto al once que saltó tres días atrás en el RCDE Stadium con el objetivo de oxigenar a sus futbolistas y descartó que vaya a dar minutos a Arnau Tenas, el guardameta del Barça B al que reclutó desde la sub-21 para suplir la baja de última hora de Robert Sánchez. «No va a debutar Arnau Tenas. Hemos traído un tercer portero esperando que no suceda nada importante, pero por un tema de Robert Sánchez. En esta concentración lo que tengo en cuenta es no sobrecargar de minutos a los jugadores. Me siento responsable de cargar poco a esos jugadores y voy a intentar repartir los minutos», subrayó.

Dejó, por último, la nota jocosa de la tarde cuando le preguntaron si el Luis Enrique que fue futbolista de Sporting, Real Madrid y Barça estaría ahora en la selección. «No. He visto vídeos y no puede haber más lentitud allí. Yo pensaba que tenía ida y vuelta y cuando veo los partidos digo: 'madre mía, si estoy todo el día parado'. No estaría en la selección. Si estuviera en Primera ya sería la hostia».