España, el equipo de las mil caras

El triunfo en la Eurocopa ha cambiado muchas cosas en La Roja. Ni España es ya ese equipo en busca de una identidad ni el ... seleccionador, Luis de la Fuente, se conforma con el papel de técnico de perfil bajo. Da por culminado ese rol de hombre de la casa, promocionado por sorpresa y por tanto teóricamente conformista desde la sombra, que se le atribuyó a su llegada en diciembre de 2022.

Tiene mérito lo del riojano. No solo ha construido un equipo titular reconocible, con un crecimiento meteórico de la mano de una generación de nuevos talentos entre los que destacan Lamine Yamal o Nico Williams. Su España es mucho más que eso, es una navaja suiza con múltiples registros, que cuenta con más de una treintena de jugadores en dinámica de selección y es capaz de solventar hasta siete bajas en el once inicial de la Eurocopa sin despeinarse.

Lo de Raya bajo los palos ha dejado de ser noticia. El guardameta del Arsenal se ha destapado como uno de los mejores porteros de Europa en el conjunto 'gunner', uno de los gigantes de la poderosa Premier League inglesa. Esta condición la traslada a la selección hasta el punto de discutir seriamente la jerarquía en el arco de La Roja cuando Unai Simón esté de nuevo disponible.

En la zaga no está Carvajal y le sustituye con buena nota Pedro Porro, solvente en la función defensiva y un peligro para los rivales desde el carril del diestro, como demostró en Córdoba con una asistencia a Laporte y el penalti que forzó y posteriormente falló Morata. De la Fuente tampoco puede contar con Le Normand y en contrapartida emerge una versión imperial de Vivian, junto a Laporte comandante de una línea capaz de dejar en nada a dos rivales serios.

Sin Rodri, al frente del timón de La Roja aparece Zubimendi, impecable ante Dinamarca y Serbia e incluso goleador decisivo en el primer compromiso, contra el combinado nórdico. Mientras, en los perfiles interiores Merino sigue discutiendo la condición de teórico suplente, un auténtico lujo, algo que demuestra en cada oportunidad con la que cuenta.

Finalmente, pocos confiaban en el desempeño de un ataque español sin Lamine Yamal y Nico Williams, pero Oyarzabal, mejor ante Serbia que en La Nueva Condomina, y especialmente Álex Baena, en un momento dulce, aportaron a La Roja registros muy diferentes al vértigo y el desborde de los precoces talentos del Barça y el Athletic. Con el juego por dentro del capitán de la Real Sociedad y el talento del enganche del Villarreal para el último pase y el golpeo, España sometió a Serbia sin contestación alguna.

Colmillo

«Los que entren darán un golpe encima de la mesa para decir que están aquí. Estas variantes que se producen por la situación física de los futbolistas dan otros registros. No tenemos jugadores con la velocidad y el desborde de Nico o Lamine, pero sí de otro tipo. Parece que solo podemos jugar a lo que juegan estos futbolistas y no, tenemos otras opciones», dijo De la Fuente la víspera del encuentro ante Serbia, y los hechos volvieron a mostrar lo certero de su análisis.

No resulta extraño que el seleccionador español muestre los galones que se ha ganado en el campo de batalla y pase de su habitual perfil bajo a una versión reivindicativa, en una mutación que ha llamado la atención en esta ventana FIFA. «No se trata de estar agrandado, pero si lo estuviera me lo habría ganado. Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, a ver si alguno lo recuerda», dejó caer el técnico de Haro en el Nuevo Arcángel.

De la Fuente ha sacado el colmillo, pues considera que se ha ganado un estatus superior, como dejó claro en la entrevista a la SER en la que agitó la extraña situación provisional de su contrato, cuya revisión sigue pendiente de la elección de un nuevo presidente en la Federación Española de Fútbol. A la espera de acontecimientos, se ha hecho fuerte.

El seleccionador, que en este parón tuvo que lidiar con la plaga de lesiones y la gestión de Lamine Yamal, está respaldado por un vestuario unido en torno a su figura y el clamor popular. Y es que España, el equipo de las mil caras, ha recuperado el tirón de los mejores tiempos. Murcia y Córdoba dieron fe de ello.