De la Fuente: «Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí»

No hay adversidad ni desafío que logre torcer el casi impoluto renglón de Luis de la Fuente desde que asumió el cargo de seleccionador absoluto, hace ya casi dos años. Dos títulos de dos posibles en su haber y camino de un tercero, en los cuartos de final de la Liga de Naciones, el riojano esta vez capeó el temporal de las ausencias con nota.

El listón está tan alto que es complicado sostenerlo, pero no preocupa al director de orquesta en La Roja: «Bendito problema, Dios quiera que esto siga así. Cuando acumulas muchas victorias estás más cerca de la derrota, pero este equipo es insaciable. Quiere más y más, y disfrutamos tanto de cada cosa que hacemos que es difícil que no sea así»

«Lo que me sorprende es que os sorprendan estos jugadores. Parece que porque no están en determinados equipos no son tan buenos, pero con más o con menos nombre dan el rendimiento que dan. Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, a ver si alguno lo recuerda», se reivindicó a continuación, recordando el valor de las alternativas con las que cuenta frente a las bajas.

«No se trata de estar agrandado, hay cosas que son como son. Otro en estas circunstancias tiraría de carisma y apaga y vámonos. Ahí lo dejo, báilala», puntualizó en referencia a las críticas a su actitud, significativamente más reivindicativa en este parón de selecciones. «Formamos un grupo de trabajo fantástico, excepcional, desde los fisios y médicos a la utilería, y eso da un gran poder. Todos tenemos el mismo mérito, también la prensa», matizó a continuación, repartiendo equitativamente el mérito del éxito al que parece aferrada España en los últimos tiempos.

El espíritu de 2010

Y es que el seleccionador tiene clara la fórmula del triunfo. «Recuperar eso que llamamos el 'espíritu de 2010'. Los resultados acompañan pero da gusto ver este público. Es impresionante y hace que me sienta orgulloso, pero entre todos hay que alimentar este caldo de cultivo y no entrar en conflictos de clubes. Esto es la selección española y aquí no hay clubes», recomendó.

«Me alegro mucho por lo de Morata. Que hayan coreado su nombre demuestra que han cambiado las cosas. Tenemos dos especialistas en penaltis, Álvaro (Morata) y Mikel (Oyarzabal), que también quería que lo tirara Álvaro», analizó finalmente en relación al constante apoyo del público de Córdoba al '7' de España a pesar del penalti que erró.