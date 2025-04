Los 57 días de ascenso meteórico de Pau Cubarsí hasta la selección española

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 15 de marzo 2024, 11:37 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

Salió al césped del Reina Sofía de Salamanca sustituyendo a Andreas Christensen la Copa del Rey frente a Unionistas, cuatro días antes de cumplir los 17 años, y menos de dos meses después se coronó como el mejor jugador del partido que el Barça disputó ante el Nápoles en los octavos de final de la Liga de Campeones. Pau Cubarsí pertenece a la prometedora generación del 2007, como Lamine Yamal, y está instalado desde hace 57 días en un sueño que continúa con la llamada de Luis de la Fuente para participar con la selección española absoluta en los amistosos ante Colombia -día 22 en Londres- y Brasil -26 en el Bernabéu-.

El central del pequeño pueblo de Estanyol, 195 habitantes, donde su familia regenta una carpintería desde hace más de un siglo, no puede ejercer su derecho a voto en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, ni recorrer en su propio coche los 106 km que separan el Olímpico de Montjuïc de su localidad natal, pero sí liderar la defensa de un Xavi Hernández que se deshace en alabanzas sobre el catalán, un central moderno de 1.82m y poderoso en el juego áreo y en las disputas.

Con tan solo 45 minutos en el primer equipo, demostró un desempeño impresionante frente al Betis en el Benito Villamarín, posteriormente fue de las pocas notas positivas del Barça en Copa ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, donde ofreció de nuevo una gran seguridad en la salida de balón y varias recuperaciones. Con él en el centro de la zaga el Barça sólo ha perdido en una ocasión en Liga (ante el Villarreal, jugando 45') de sus 9 partidos que la competición doméstica (6 victorias, 2 empates, 1 derrota). Coronó una muy buena actuación ante Osasuna y brilló en otro complicado escenario como es Mendizorroza ante el Alavés. En los tres últimos encuentros, el Barça ha terminado con portería a cero, confirmando así que los azulgrana vuelven a encontrar las sensaciones perdidas de solidez de la temporada anterior.

«Nos da muchas cosas: salida de balón, agresividad, defiende bien. Todo el mundo destaca que su juego con los pies es muy bueno, que lo es, pero es un chaval que no pierde un duelo. Es un tema de actitud y de personalidad. Juega con una determinación que es una maravilla. Cuando tiene el balón no me suben las pulsaciones», dijo el técnico de Terrassa sobre el chaval, capitán en la mayoría de las categorías inferiores del Barcelona, que ha disputado solo 825 minutos en la élite con el equipo azulgrana, y parece estar listo, según del criterio del seleccionador nacional, para estar presente en esta última lista antes de que dé el nombre de los 23 jugadores elegidos para disputar la próxima Eurocopa en Alemania.

Xavi definió al gerundense, que dio sus primeros pasos en el Girona y fichó por el club azulgrana en categoría Alevín, como un jugador que tiene «el cerebro bien amueblado, tranquilo, pausado y humilde, que quiere mejorar». «La predisposición y el interés que tiene en mejorar le hace cada día mejor. Estamos ante una irrupción maravillosa para el Barcelona y el fútbol español, ante central del máximo nivel por muchos años». Su padre, Jordi, le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol y por el Barça, su equipo de toda la vida, con quien firmó su primer contrato profesional en julio de 2023.

El camino es largo, pero Cubarsí sigue dando pasos hacia su consolidación. En el horizonte otea ya La Roja, en la cual no ha disputado partido alguno en la sub21 ni tampoco en la sub 19. Sí sumo internacionalidades en las más inferiores. Con los sub17 disputó 17 partidos. Su proyección es seguida no solo con interés por los responsables de la absoluta, que han acelerado los planes sobre este chico al que ya comparan con Carles Puyol, su ídolo de la infancia, por una actitud y personalidad que echaban de menos en Can Barça en los últimos tiempos así como a Gerard Piqué por su delicado juego con la pelota en los pies. También desde Manchester por parte de Pep Guardiola, que ya ha intentado su reclutamiento para la Premier.