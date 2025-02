Ayoze Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1993) atraviesa el mejor momento de su carrera. Forjado en la cantera del Tenerife, se ganó la vida durante ... casi una década en Inglaterra antes de que, en enero de 2023, el Betis le ofreciese la oportunidad de regresar a España. Allí encontró un ecosistema adecuado para desplegar todo su potencial, hasta el punto de que llegó a asaltar una selección que estaba a punto de regresar a la cima. Sin experiencia previa como internacional absoluto, Luis de la Fuente le incluyó en la lista para la Eurocopa de Alemania, donde contribuyó a un éxito que devolvió la sonrisa a la parroquia española.

En verano cambió el Betis por el Villarreal y su acoplamiento al Submarino Amarillo ha sido inmediato. Lleva diez goles en lo que va de campaña. Siete de ellos los ha sellado en la Liga, donde lidera el 'ranking' de artilleros españoles. El Trofeo Zarra pasa por su cabeza, pero antes de retomar esa pelea, vuelve a enfundarse la camiseta de la selección española con una mezcla de dolor por la tragedia de la DANA que le tocó tan de cerca y de ilusión por visitar el próximo lunes su Tenerife natal con La Roja.

-La selección vuelve a escena en un contexto marcado por el drama experimentado en Valencia. ¿Cómo vivió aquellos días?

-Pues muy complicado, muy, muy complicado. Cuando lo ves de cerca eres incluso más consciente de la realidad, es una catástrofe. Es un momento muy delicado y lo mínimo que puedo hacer es mandarle todo mi apoyo a los perjudicados. La ciudad está pasando por un momento muy difícil, a pesar de que todos sabemos cuánta gente se ha volcado a ayudar y ha primado la unión, pero eso no quita que haya sido un momento trágico, muy difícil y hay que aprovechar estos momentos para ayudar.

-El mundo del fútbol ha vuelto a mostrar su cara más solidaria con esta tragedia.

-Sí, tenemos que aprovechar todas nuestras herramientas, la voz que tenemos para ayudar y colaborar, para darles todo nuestro apoyo en un momento tan complejo.

-Hubo voces que reclamaron que aquella jornada de Liga se hubiese suspendido al completo. ¿Estaba de acuerdo?

-Creo que nadie o casi nadie quería jugar. Al final no estaba en nuestras manos. El foco principal era la gente, los perjudicados, la catástrofe, la cantidad de problemas que estaba habiendo en Valencia y, a pesar de que todos estábamos de acuerdo en que no se debería jugar, no estaba en nuestra mano.

-Las selecciones vuelven a tomar el protagonismo y lo hacen con la plaga de las lesiones muy presente. ¿Cómo se le puede poner remedio a este problema?

-Hay que jugar, de eso no hay ninguna duda, pero a la misma vez hay que buscar una solución porque no es normal. Cada vez se ve con más frecuencia en nuestra liga, en las ligas extranjeras. Se ve en toda Europa que hay algo que no está funcionando. Es una pena ver compañeros que pasan por ese mal trago y esa situación tan complicada que es una lesión, algunas graves, otras no tanto, pero no dejan de ser lesiones y al final no es casualidad que se siga repitiendo tanto en todos los equipos, en diferentes ligas. Hay algo que falla.

-La selección visita el viernes Copenhague para medirse a Dinamarca. Se trata de un rival complicado al que se enfrentan con un objetivo ya logrado que es la clasificación para cuartos y otro que está a tiro como es ser primeros de grupo. ¿Qué valor tiene esta meta?

-Estamos haciendo una muy buena competición. A Dinamarca vamos a ir a ganar para conseguir otro objetivo importante como sería clasificarnos como primeros de grupo. Eso es lo que tenemos en mente.

-Y el próximo lunes la selección recibe a Suiza en Tenerife.

-Se cumplen 28 años desde la última vez que la selección jugó en Tenerife. Es un momento muy especial para mi tierra. La gente está muy ilusionada por la posibilidad de ver a la selección jugando de nuevo en el Heliodoro. Hago un llamamiento para que la gente venga al estadio, tanto a ver el entrenamiento como el partido.

Sueño cumplido

-¿Imaginó alguna vez que jugaría con la selección en Tenerife?

-La verdad es que no. Jugar con la selección siempre fue un objetivo muy claro para mí. Era un sueño que tenía por cumplir y se dio. El fútbol tiene estas cosas. Al final cumplí ese sueño y ahora tengo la posibilidad de jugar un partido en Tenerife.

-¿Cuál es el secreto de esta selección?

-El que es seleccionado y tiene la oportunidad de jugar siempre la aprovecha y da su máximo nivel.

-Hay mucha competencia en el frente ofensivo de la selección y ahora llega Samu. ¿Qué puede aportar?

-Está en un momento de forma muy bueno, con una capacidad goleadora grandísima. Es un jugador con muchas cualidades. Nos puede aportar muchísimo, tanto en la faceta goleadora como yendo al espacio.

-El referente sigue siendo Morata. ¿Por qué todos hablan maravillas de él?

-Más allá de que es un pedazo de delantero, un grandísimo jugador, en lo humano es incluso mejor. Ejerce de capitán como ningún otro y reúne todos esos requisitos que hacen que sea una persona especial. En casos como el mío y otros futbolistas que han llegado recientemente a la selección, te involucra desde el principio y eso hay que valorarlo porque es el bien de nuestra selección.

Adaptación inmediata

-En verano cambió el Betis por el Villarreal y su adaptación al conjunto groguet ha sido inmediata.

-La adaptación ha sido muy buena, muy positiva. He caído de pie en ese rol de delantero. Hemos tenido un muy buen inicio de temporada en lo colectivo y también en lo individual. Estoy con mucha confianza. Haciendo goles ese grado de confianza aumenta. Somos un equipo que crea muchas ocasiones por partido y eso es importante. Siempre he sido un jugador de pisar área, de estar en situaciones de remate y de peligro. Estoy contento de que todo esté saliendo bien en este inicio de temporada.

Con el Zarra en la cabeza «Ojalá que pueda seguir con esta dinámica goleadora. Que no paren de llegar goles, que es la mejor sensación»

-¿Le gusta jugar más por dentro o por banda?

-Tengo varios registros que me permiten jugar en diferentes posiciones. Me siento cómodo en cualquiera de ellas, donde el míster considere. Estoy feliz de contribuir, ya sea en una posición o en otra.

-Es el máximo goleador español de la Liga. ¿Se ve ganando el Trofeo Zarra?

-Ojalá que sí, que pueda seguir con esta dinámica goleadora. Que no paren de llegar goles, que es la mejor sensación. Es de lo que vive el delantero y cuantos más puedan venir, pues mejor.

-El Villarreal está muy bien representado en esta convocatoria con usted, con Álex Baena y con Yéremy Pino.

-Sí. Baena es el culpable de algunos de los goles que llevo esta temporada. Es uno de esos jugadores que tienen una capacidad extraordinaria para encontrar el espacio y al compañero. También Yéremy, que es muy importante para nosotros en el Villarreal. Que jueguen por detrás de mí permite que esté bastante bien surtido de balones.

-¿El objetivo del Villarreal es estar en la Champions, lo ven posible?

-Hay que seguir así, con ambición de sumar de a tres en cada partido y eso nos va a poner en un posición privilegiada. Con esa exigencia y esa ambición, se puede conseguir algo bueno.

-¿Con quiénes se lleva mejor dentro del vestuario de la selección?

-Me sabría mal destacar alguno porque tengo muy buena relación con todos. Hay un grupo muy sano, muy especial. Pese a que en alguna convocatoria vengan algunos a cambio de otros, siempre se mantiene un grupo muy unido.