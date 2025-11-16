HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Once inicial del Extremadura en Puente Genil. CD EXTREMADURA

Zarfino vuelve a acudir al rescate del Extremadura

El equipo azulgrana resiste bajo el granizo y mantiene el liderato en Puente Genil

Fernaando López

Puente Genil (Córdoba)

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

Un gol de Zarfino en la recta final del encuentro permitió al Extremadura salir vivo del Manuel Polinario y consolidar su liderato tras enlazar cuatro ... jornadas sin perder. En un encuentro marcado por el granizo en una tarde desapacible, el equipo de Cisqui exhibió oficio y personalidad y supo reponerse del tanto de Cordero en propia puerta al filo del descanso.

