Zarfino vuelve a acudir al rescate del Extremadura

Un gol de Zarfino en la recta final del encuentro permitió al Extremadura salir vivo del Manuel Polinario y consolidar su liderato tras enlazar cuatro ... jornadas sin perder. En un encuentro marcado por el granizo en una tarde desapacible, el equipo de Cisqui exhibió oficio y personalidad y supo reponerse del tanto de Cordero en propia puerta al filo del descanso.

El duelo había comenzado eléctrico, con la primera ocasión en las botas de Marcos Pérez en el minuto siete. Esa acción encendió un intercambio de llegadas que mantuvo vivo al público desde el inicio.

Tras un error de Marcos Pérez, Alfredo tuvo la primera oportunidad clara para el conjunto almendralejense, pero se topó con un providencial Benito, guardameta del Puente Genil que volvió a aparecer poco después para evitar el tanto del conjunto azulgrana, que trajo en jaque a la zaga local en el primer tramo del encuentro.

Sin embargo, el cuadro pontanés fue creciendo y, en una falta lateral, Marcos Pérez buscó la escuadra, aunque el balón se marchó por encima de la portería defendida por Cristian, que arriesgó en varias salidas para cortar balones divididos.

PUENTE GENIL Benito; Marcos Pérez, Joel, Pozo, Carmona; Polaco (Bugui, min. 86), Salva, Carlos Ramírez (Edu Chía, min. 66); Alan (Cacho, min. 61), Montenegro (Zaca, min. 66) e Ismael. 1 - 1 EXTREMADURA Cristian; Tala, Cordero, Cano (Miguel Núñez, min. 74), Samu Hurtado (Robe Moreno, min. 74); Luis Nicolás (Marco, min. 57), Callejón (Arhoun, min. 68) Zarfino; Diego (Maikel, min. 68), Alfredo y Barace. GOLES 1-0: Cordero, en propia puerta, min. 42. 1-1: Zarfino, min. 82.

ÁRBITRO Pérez Sánchez (Comité castellano-manchego). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Carlos Ramírez y Polaco, así como al técnico Álvaro Cejudo, y a los visitantes Luis Nicolás, Alfredo, Cordero y Robe Moreno.

INCIDENCIAS Manuel Polinario, unos 1.000 espectadores.

Los locales acumularon varios córneres, aunque el Extremadura los defendió con firmeza en los intentos de Pozo. El cuadro azulgrana buscó la superioridad por el costado defendido por un titubeante Marcos Pérez.

El partido se mantuvo equilibrado, sin dueño claro de la posesión y con interrupciones que frenaban el ritmo de juego. Cuando el encuentro parecía encaminado al 0-0 al intermedio, llegó el mazazo para el conjunto de Cisqui en el minuto 42. Polaco colgó un centro lateral que, tras tocar en Cordero, acabó dentro de la portería de Cristian. El gol dio alas al Puente Genil, que, con Alan y Montenegro combinando en la zona de peligro, empezó a generar más presencia ofensiva. Cristian sacó una mano providencial justo antes del descanso para mantener las opciones del Extremadura en el encuentro.

La segunda parte arrancó con susto para los pupilos de Cisqui y Montenegro obligó a intervenir de nuevo a Cristian. El equipo almendralejense respondió con su ocasión más clara, una acción que Benito salvó retrocediendo sobre sus pasos de manera espectacular. El empate pudo llegar mediado el segundo acto, cuando Zarfino mandó el balón a la red, pero el árbitro invalidó la jugada por una mano previa.

Ambos entrenadores movieron fichas con dobles cambios y el Extremadura aprovechó ese tramo para adueñarse del balón. El Puente Genil llevaba demasiado tiempo sin conectar posesiones largas y sufría ante la presión de la escuadra azulgrana. El esfuerzo del Extremadura tuvo premio en el minuto 82. Zarfino de nuevo, en un centro lateral, se adelantó a la defensa y cabeceó de forma imparable para poner el merecido empate en el marcador. Impulsado por el furor del tanto, el conjunto almendralejense buscó la remontada, volcado en campo rival.

Pérez Sánchez añadió cuatro minutos y en el 92 el líder rondó el 1-2 con un disparo de Maikel que hizo enmudecer a la afición local. En la última ocasión del partido, Cacho probó fortuna para los locales, pero su tiro se marchó por encima del travesaño, certificando un empate justo tras un encuentro intenso y disputado bajo una intensa lluvia.

El Extremadura conserva el liderato y sigue demostrando solidez incluso fuera de casa. El Puente Genil, tras dos derrotas, vuelve a puntuar y encuentra un pequeño respiro en una contienda que pudo inclinarse hacia cualquier lado.