El Villanovense tiene otro cartucho en San Fernando

El fútbol está lleno de tópicos y uno de los más recurrentes es que da una nueva oportunidad cada siete días. Así, la vuelve ... a tener este domingo un Villanovense que lleva ya tres cartuchos gastados de oportunidades y que visita al San Fernando, llamado a ser uno de los 'gallitos' del grupo, pero que todavía no termina de asomar la cresta.

«Es un rival a tener muy en cuenta, viene de Primera RFEF, con proyecto claramente de ascenso y una plantilla nueva totalmente», advertía en la previa José González 'Gus' que también destaca el cuerpo técnico del conjunto gaditano, «muy experimentado en ascensos también a Primera RFEF; creo que es un plantel con muchísimo potencial y más jugando en casa».

Pese a todas estas virtudes, el técnico del Villanovense quiere que los suyos se miren más a sí mismos y menos al rival que tendrán delante. «Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y a por los tres puntos», dice después de tres jornadas disputadas sin lograr todavía el ansiado primer triunfo.

Tres partidos y un único punto es el bagaje hasta la fecha, pero lo más preocupante es que el Villanovense es el único equipo de toda la categoría que aún no ha anotado ningún gol. La pólvora está más que mojada y cada minuto que pasa sin secarse es un problema para los de Gus que, sin embargo, pide calma. «Yo sé que el gol llega porque todos los jugadores que tenemos han hecho goles todos los años», argumenta sobre esta sequía. Al mismo tiempo, cree que sí que hay una mejoría en la línea defensiva. «Hemos recibido cuatro goles, dos de ellos han sido de penalti y otro fue muy evitable; pero me quedo con que en los dos últimos partidos solamente hemos encajado un gol».

Desde el San Fernando, el técnico Antonio Iriondo no duda de que estas cifras negativas harán que los serones «vengan a darlo todo; no podemos confiarnos por su situación en la clasificación». No obstante, el Villanovense es por el momento el colista y con ese cartel llega.

«Tenemos que estar tranquilos y no nos podemos olvidar de quiénes somos, de dónde venimos, los recursos que tenemos y contra quién estamos compitiendo», insiste Gus sobre la situación actual. De cara a este partido, además, se da casi por segura la ausencia de Riquelme por lesión y son varios los jugadores que arrastran molestias.