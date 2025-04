Gus: «El gran responsable de todo lo que pasa soy yo»

La siempre pesimista Ley de Murphy dice que «Si algo puede salir mal... Saldrá mal». Algo así le ocurre a un Villanovense que buscará ... los artificios necesarios para acabar con esta cadena de infortunios. Son tres partidos sin ganar, pero los problemas empiezan a abrir nuevos frentes. «Como suele pasar, cuando a un equipo no le salen las cosas, también hay otras cosas negativas», lamentaba José González 'Gus', este viernes, en la previa del partido contra el San Fernando.

Lo dice porque a la racha de malos resultados se suman ahora problemas físicos de varios jugadores. «Riquelme es seria duda, además, hay dos o tres con golpes y sobrecargas», explica el técnico serón que, pese a ello, no quiere utilizarlo como excusa, «porque cuando montamos un plantel de 22 jugadores y tiramos de esto, ahora no queda agarrarse a ese argumento, no somos de esa manera».

Con varios jugadores entre algodones y a la espera del último entrenamiento, Gus confía en sacar un once competitivo y completar una convocatoria de 18 futbolistas. «Ha sido una semana difícil en todo, pero ilusionados por hacer un buen partido», expresa tras cosechar el pasado domingo la segunda derrota en los tres primeros partidos.

Las cosas no salen, repite el técnico en sala de prensa, sin echar balones fuera. «Me preocupa todo y el gran responsable de todo lo que pasa soy yo, que soy la cabeza visible aquí», sostiene asumiendo así lo ocurrido en este arranque liguero. «El fútbol está montado de esta manera que, cuando las cosas no salen, los responsables somos nosotros y prefiero ser yo la cabeza visible y que a los jugadores los dejen trabajar y tengan esa tranquilidad, porque creo que los jugadores nos van a dar más que lo que nos va a dar el entrenador», dice tratando de quitar presión a sus pupilos.

En lo anímico, reconoce, el equipo no está bien. Apunta a la juventud y a que son muchas las caras nuevas, todo ello sumado a unos resultados que no terminan de llegar, al igual que ocurre con los goles. «El año pasado también nos costó hacer goles, pero creo que al final se trata de conseguir un resultado bueno para coger confianza y que los jugadores puedan dar el 100%», dice con cierto optimismo.

Sin embargo, Gus es consciente de que el tiempo apremia, «necesitamos ese proceso que necesitan todos los equipos, porque son 16 jugadores nuevos y cuesta, pero el fútbol no entiende de tiempos y son resultados inmediatos». Y, en esa inmediatez, lo siguiente es un San Fernando invicto, con una victoria y dos empates, habiendo encajado un único tanto.