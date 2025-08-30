Últimos ajustes de un Coria que ya carbura

M. Gª Garrido Badajoz Sábado, 30 de agosto 2025, 22:00 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

El Coria dio por finiquitado el periodo de pruebas sobre el terreno con el último amistoso que le enfrentó al Real Ávila en La Isla y que se saldó con un triunfo postrero merced al gol de Mercadal. La solidez defensiva y la alegría exhibida en ataque pese a no poder materializar la mayoría de las ocasiones son el sabor de boca que se lleva el conjunto celeste de cara al último tramo de la pretemporada previo al comienzo del curso frente al Rayo Vallecano B. «Muy contento, no solo por el resultado, también por el trabajo, las ideas las vamos automatizando, este es el camino».

Así de satisfecho se manifestaba Rai Rosa, preparador del conjunto cauriense, tras el encuentro que cerraba el calendario de compromisos, consciente de la dificultad de compactar un puzle en el que relucen hasta quince caras nuevas con respecto a la pasada campaña. «Todos los que entran compiten, tenemos jugadores de mucho nivel que tenemos que intentar exprimir al máximo y llegar en las mejores condiciones para el partido ante el Rayo».

A nivel físico, cuenta con todo el plantel operativo y solo ha tenido que dosificar a Iván Ramos, que llegaba con unas molestias en los isquios que no recomendaban forzar para evitar males mayores con el comienzo liguero a la vuelta de la esquina.

La nota positiva fue Mercadal, que regresó al equipo tras varios partidos ausente después de haber tenido que pasar por el quirófano y que fue el autor del único tanto del choque. «La pasada temporada fue dura porque no conseguí ver mucha puerta; último test, victoria y golito, no se puede pedir más», analizaba el atacante balear. Será fundamental que gane confianza y afine la puntería, teniendo en cuenta las dificultades que atravesó el Coria en esa vertiente, ya que el primer gol de un nueve no llegó hasta el mes de diciembre, teniendo que proveerse de la productividad de los hombres de segunda línea.

Precisamente es en esa faceta en la que Rai Rosa está haciendo más hincapié, «estamos incidiendo en la toma de decisiones en el último tercio», para aprovechar la verticalidad de sus futbolistas de vanguardia.