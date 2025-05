No solo es posible, también es probable

Nadie se plantea que este domingo sea el último partido de la temporada. A pesar del 2-0 en contra cosechado en Ávila en ... la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera RFEF, el Cacereño se aferra con fe a su estadio, a su afición y a su fútbol para darle la vuelta a la eliminatoria. El Príncipe Felipe vivirá un ambiente de gala: se esperan más de 7.000 aficionados verdiblancos en las gradas, dispuestos a empujar al equipo hacia una gesta que muchos consideran no solo posible, sino probable. Enfrente, unos 700 seguidores del Ávila también estarán presentes para apoyar a su equipo.

«Una vez pasado el duelo de la semana pasada, estamos deseando que llegue el partido. Al principio estábamos muy tocados, pero ahora hay ilusión y confianza. Estamos convencidos de que podemos darle la vuelta a la situación», afirmaba Julio Cobos en la previa del partido. Para lograrlo, el técnico del Cacereño subrayaba la necesidad de ser contundentes en las áreas: «Hicimos un buen partido allí, pero no acertamos en las ocasiones que tuvimos. Ellos apenas tiraron a puerta y nos hicieron dos goles. Tenemos que ser más eficaces arriba y más sólidos atrás».

La gran novedad en el Cacereño podría ser la vuelta de Javi Barrios, lesionado de larga duración. «Ha entrenado toda la semana y podría tener minutos. Es un jugador más que sumamos para la causa», explicó Cobos. Más allá del aspecto táctico, el técnico insiste en la importancia del control emocional: «No se trata de hacer una machada. Es una remontada que ya hemos logrado otras veces. Pero hay que saber manejar los nervios. No podemos volvernos locos si el gol no llega pronto. El partido es largo y hay que creer hasta el último segundo».

Cacereño: Diego Nieves, Iván Martínez, Adri Crespo, Sanvi, Joserra, Deco, Clausí, Merencio, Adri Pérez, Salinas y Palacín. - Ávila: Álvaro, Alpha, Carlos Pascual, César Llopis, Fer Díaz, Caio Lopes, Vitolo, Babu, Alberto Martín, William de Camargo y Bashiru. Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (aragonés).

Estadio y hora: Estadio Príncipe Felipe, 12.00.

Las gradas del Príncipe Felipe se teñirán de verde en todos sus rincones. «Gracias, gracias y más gracias. Lo del otro día fue impresionante. Nos sentimos arropados siempre, y ahora más que nunca necesitamos ese oxígeno que nos dan. Queremos devolverles todo ese apoyo en forma de resultado», declaraba Cobos.

Al otro lado del campo estará el Real Ávila, que llega con una ventaja importante, pero sin intención de encerrarse. Su entrenador, Víctor Valdés, exguardameta del FC Barcelona, avisó antes de viajar que «nosotros no vamos a renunciar al ataque. Nuestro estilo es ir a por la victoria, aunque claro que hay que ser inteligentes y saber gestionar el resultado». Valdés no cree que su equipo se encierre en su campo: «Tenemos jugadores rápidos arriba, pero también queremos tener el balón. Sabemos que ellos van a empujar, pero no venimos a encerrarnos».

El técnico del Ávila reconocía la importancia del ambiente: «Jugar ante 7.000 personas no es habitual para muchos jugadores, y eso puede pesar. Pero también puede ser una motivación. Cuanto más público, más obligación de transformarse tiene el futbolista». También quiso restar importancia a los rumores sobre un posible ambiente hostil: «Forma parte del fútbol. El jugador tiene que saber convivir con eso».