El Socuéllamos baja de la nube al Coria

Al Coria se le terminó la segunda gran racha de resultados de la temporada, de cuatro jornadas consecutivas invicto, por una inesperada derrota ante el ... colista y recién ascendido Socuéllamos (2-0). Así, de la opción de acabar la jornada segundo, el equipo de Rai Rosa ha pasado a caer a la cuarta posición.

Los dos tantos de la primera victoria del conjunto manchego como local llegaron en un intervalo determinante de diez minutos del primer tiempo, del 18 al 28, y entre ambos, el Coria desperdició un penalti por medio de Adri Pérez. El portero visitante, Loscos, también detuvo una pena máxima en el segundo tiempo. El conjunto cauriense baja del tercer al cuarto puesto de la clasificación del grupo 5 de Segunda RFEF.

El primer tiempo se jugó bajo la lluvia y con un juego intenso en mediocampo. Adri Pérez disparó alto desde fuera del área. El Socuéllamos tomó ventaja en el minuto 18: Carlos García sacó de banda para Escobar, que colgó un centrochut al segundo palo, donde Porro cabeceó al fondo de la red.

Nada más sacarse de centro, se produjo una internada de Mba por la izquierda, y Carlos García desvió el balón con la mano dentro del área, lo que supuso penalti a favor del Coria. El portero Bernabé interceptó el balón lanzado por Adri Pérez desde los 11 metros y evitó el empate.

Del posible 1-1 se pasó al 2-0 a la postre definitivo. Serrano ganó la espalda a la defensa al contragolpe y asistió a Iván Hujo, el cual batió a Loscos de ajustado tiro cruzado en el minuto 28. El Coria acusó el triple golpe de los dos tantos encajados y del penalti desperdiciado.

SOCUÉLLAMOS Bernabé; Escobar, Carlos García, Placi, Sergio Pérez; Samuel, Porro, Rodri (Manu, min. 74) (Callejón, min. 90); Carmelo (Morillo, min. 65), Serrano (Verdú, min. 74) e Iván Hujo (Marcos Legaz, min. 65). 2 - 0 CORIA Loscos; Currás, Álvaro Domínguez, Gonzalo, Jacobo (Sergio Gómez, min. 46); Benji (Dawda, min. 61), Javi Tapia, Bautista, Adri Pérez (Mercadal, min. 46); Mba y Juanjo Chavalés (José Antonio, min. 70). GOLES 1-0: Porro, min. 18. 2-0: Iván Hujo, min. 28.

ÁRBITRO Noguera Moreno (andaluz). Enseñó tarjeta amarilla a los locales Bernabé, Callejón, Rodri, Samuel; y por el Coria a Dawda, Juanjo Chavalés y al entrenador Rai Rosa.

INCIDENCIAS Paquito Giménez, unos 400 espectadores.

Loscos estuvo atento ante un remate de cabeza hacia atrás de Porro, el autor de la primera diana. Los diez minutos previos al intermedio fueron de mejor tono del Coria. Juanjo Chavalés no llegó por poco en el segundo palo a rematar un centrochut de Mba desde la derecha.

El Socuéllamos buscó las opciones al contragolpe. Rodri remató alto un rechace de la zaga, Loscos se lució ante un testarazo de Sergio Pérez a la salida de un córner y Rodri disparó alto un rechace desde el balcón del área.

Rai Rosa dio entrada a Sergio Gómez y Mercadal por Jacobo y Adri Pérez al comenzar el segundo período. El Coria apretó los dientes de cara a recortar diferencias. Benji puso un gran pase al segundo palo que Sergio Gómez envió al lateral de la red y, poco después, Juanjo Chavalés sirvió al revulsivo Mercadal, que cabeceó por fuera de los tres palos.

El Socuéllamos dispuso de un penalti a favor por derribo de Dawda a Carlos García. Loscos adivinó la trayectoria de la pena máxima ejecutada por el revulsivo Marcos Legaz, así que cada equipo desperdició un lanzamiento desde el punto fatídico.

El Socuéllamos probó fortuna por medio de Verdú, que se encontró con Loscos ante un disparo frontal. Mba buscó recortar distancias, primero de lanzamiento desde el pico del área que acabó en córner y después con un cabezazo desviado.