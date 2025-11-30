HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gonzalo Llerena y Carlos García, capitanes del Coria y Socuéllamos, con el trío arbitral antes de comenzar el partido. @YugoUDS
Segunda RFEF

El Socuéllamos baja de la nube al Coria

El equipo de Rai Rosa corta su excelente racha en diez minutos fatídicos contra el colista y cae hasta la cuarta plaza

Miguel Ángel Muñoz

Socuéllamos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:16

Al Coria se le terminó la segunda gran racha de resultados de la temporada, de cuatro jornadas consecutivas invicto, por una inesperada derrota ante el ... colista y recién ascendido Socuéllamos (2-0). Así, de la opción de acabar la jornada segundo, el equipo de Rai Rosa ha pasado a caer a la cuarta posición.

