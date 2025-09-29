Otra remontada del Extremadura para seguir en lo más alto

Raúl Peña Almendralejo Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Extremadura suma y sigue en liga. Los de Almendralejo han ganado todos sus partidos y liderarán la clasificación una semana más. Los tres puntos en Águilas refuerzan el trabajo que está haciendo el conjunto de Cisqui en estas primeras semanas y ponen a los azulgranas como uno de los candidatos al ascenso, aunque solo se lleven cuatro partidos disputados.

Pese a que el Extremadura regresó de tierras murcianas con tres puntos, el choque en Águilas no fue fácil. El cuadro almendralejense tuvo de nuevo que remontar, como ya hizo en la primera jornada, y encontró a través del balón parado el camino para la victoria. De nuevo Callejón inclinó la balanza para los de Almendralejo con un gol de falta.

El propio Cisqui, entrenador azulgrana, admitió tras el choque que su equipo no empezó bien, pero que supo rehacerse a tiempo para conseguir la victoria. «Era un partido de mucha concentración y creo que lo hemos conseguido, a pesar de que hemos entrado muy mal al partido. Hemos empezado perdiendo, pero a partir de ahí el equipo ha sabido superarse y sufrir porque el Águilas iba a apretar», explicó Cisqui tras el choque.

El Extremadura es el primer equipo extremeño que consigue cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas en Segunda RFEF. Este dato no aleja a Cisqui del objetivo del equipo, que es centrarse en el 'partido a partido' y no mirar más allá de la próxima jornada: «Tanto el liderato como esos datos ahora no sirven para nada. Lo que sí sirve es que había tres puntos en juego y hemos sido capaces de llevárnoslos nosotros. Para nosotros lo importante es lo que había en juego».

Además, estos tres puntos fueron difíciles de conseguir, porque el Extremadura tuvo que estar al cien por cien tras su segundo tanto para aguantar la victoria en casa del Águilas. «Una vez que nos hemos puesto por delante evidentemente hemos tenido que trabajar más defensivamente y hemos sabido sufrir, pero estoy contento sobre todo en el último tramo del partido», destacó Cisqui.

La nota negativa del choque fue la lesión de Carlos Cordero, que se tuvo que retirar en el descanso por unas molestias y que podría no estar disponible para el partido del domingo ante el UCAM Murcia.