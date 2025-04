El Príncipe Felipe dicta sentencia para Cacereño y Badajoz

Manuel García Badajoz Viernes, 22 de marzo 2024, 21:21 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

No es el contexto deseado, pero sí es un derbi muy esperado que ha movilizado durante la semana a dos aficiones con ganas de reavivar ... una rivalidad pretérita que yacía sepultada por el discurrir desacompasado de ambos contendientes en las últimas fechas. El Badajoz no puede fallar, un tropiezo en el Príncipe Felipe este sábado (20.30 horas) podría dejarle con un pie en la quinta categoría, «nos jugamos todo, media temporada va a depender de lo que hagamos allí», vaticinaba sin tapujos Luis Oliver Sierra, convertido en técnico de los visitantes. No en vano, parten esta jornada a cuatro puntos del playout y a cinco de la permanencia, más allá de un golaverage que podría complicar aún más las cábalas. No estarán solos. Más de medio millar de seguidores cruzarán la N-523 en cuatro autobuses completos fletados por el club y coches particulares.

Al otro lado, el Cacereño, menos exigido por las estrecheces clasificatorias, tiene la oportunidad de dejar atrás el acecho del abismo y mirar a la zona noble con argumentos suficientes. Ahora mismo transita por un ecuador que le mantiene a cinco puntos de ambos hemisferios. Sin embargo, Julio Cobos, preparador de los cacereños, no visualiza otra realidad que los vapores de la zona caliente que aún acarician el cogote de su equipo, «serían tres puntos importantísimos porque es un rival directo en estos momentos». Y nada lo saca de ese discurso: «hay muchas ganas de sumar los puntos que nos den la salvación lo antes posible», responde con premura cuando se le hace referencia a cotas más altas. La revancha de la afrenta de la primera vuelta, con un bloque pacense muy superior y que dio un repaso táctico a un adversario reducido a su mínima expresión (2-0), es otro de los alicientes locales para un duelo regional inédito desde hace más de un lustro en el seno del feudo verdiblanco, cuando ambas escuadras litigaban por el liderato de Tercera División, por entonces cuarto escalón. La hinchada responderá con creces. El partido fue declarado medio día del club, lo cual suponía que los abonados debían pagar un suplemento, pero nadie se quiere perder la remasterización de un enfrentamiento de otra época. «Se vive el ambiente de otra manera, es un partido que atrae a más gente, se le da más importancia», analiza el técnico de Valdehornillos. Oliver Sierra se refirió a la presión o ansiedad resultante de un contexto de estas características, «si a alguno le tiemblan las piernas espero darme cuenta pronto para cambiarlo, pero no se ha dado el caso y nos hemos estado jugando la vida en cada partido». También enfatizó en esa vertiente Cobos, «son partidos de mucha tensión, cualquier error puede penalizar muchísimo y hay que tratar de calmar los nervios». Cacereño: Robador o Izan, Emi, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Telles, Deco, Fran Viñuela, Iván Breñé, Iván Fernández y Tellechea. - Badajoz: Narváez, Fidel, Liza, Carlos Cordero, Chacartegui, Sandro Toscano, Petcoff, Adri Carrasco, Castri, Ewan Urain y Álex Alegría. Árbitro: De Santisteban Adame, comité andaluz.

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 20.30. Más allá de realidades disonantes y caminos divergentes, hay un factor con el que sintonizan ambos preparadores y es que «este es el tipo de partidos que a los futbolistas les gusta jugar», la motivación rezuma por los cuatro costados y es el escaparate perfecto para no dejarse nada, «en un partido como el de mañana no hay manera de que te escapes, al que tenga costuras se les verán y el que dé un paso adelante, también», explicaba Oliver Sierra en su comparecencia. Los dos entrenadores tienen claro por dónde pasa el peligro de sus respectivos oponentes y Cobos ya sufrió en sus carnes las armas de un Badajoz contenido e incapaz de desplegar un caudal futbolístico más que notorio, «lo que se ve en el campo no se refleja en la tabla, ha sido superior en muchos partidos pero no les han salido las cosas». Noticias relacionadas Segunda RFEF | Derbi Cacereño-Badajoz Miguel Narváez, portero del Badajoz: «Vamos a ir a ganar los siete partidos y no pensar en nada más» Segunda RFEF | Derbi Cacereño-Badajoz Ignacio Tellechea, delantero del Cacereño: «Nuestro principal objetivo es salir de abajo del todo» Su homólogo enfatiza en el sello distintivo que le aporta el morador del banquillo, con mucho bagaje, «está hecho a su imagen y semejanza, no conceden en exceso, minimizan mucho el fallo y defensivamente han mejorado desde el mercado de fichajes. A balón parado y su potencia por banda es de lo mejorcito de la categoría», ensalza el preparador blanquinegro. Jou, Grima y Karim, las bajas En cuanto a los onces, los visitantes seguirán apostando por el 4-4-2 inamovible desde que entró en escena el nuevo técnico y todo apunta a que Álex Alegría y Ewan Urain estarán en la punta de lanza. El Badajoz pierde a Toni Jou en la medular por acumulación de cinco amarillas, pero recupera a Damián Petcoff, que no pudo concurrir al derbi ante los serones por el mismo motivo y formará pareja con Sandro Toscano. Atrás, tampoco podrá alinear por sanción a Fran Grima y su recambio natural sería Fidel. Por otro lado, no podrá sentarse en el banquillo Nico Medina, ya que sigue sin estar tramitada su ficha, «la gestión no se está pudiendo hacer a la velocidad que quisiéramos y no nos está yendo mal porque desde la grada ve cosas que a veces a pie de campo cuesta, no hay mayor problema», argumenta Oliver Sierra sobre su asistente. En los verdiblancos, pocas dudas, solo se queda fuera de la lista Karim, convaleciente por una rotura fibrilar, y todo apunta a que Tellechea regresará a la titularidad como referencia arriba tras su doblete la pasada jornada. La principal incógnita reside en la portería, ya que Robador recuperó el puesto en el anterior duelo tras siete titularidades consecutivas de Izan. El Juzgado de Málaga admite el recurso de los mexicanos para recuperar el control El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha admitido a trámite esta semana el recurso de reposición presentado por los mexicanos respecto al auto dictado por el juez Juan Carlos Velasco Báez el pasado 8 de marzo en el que denegaba la adopción de medidas cautelares contra los representantes de la familia Oliver y de Agapito Iglesias. De esta manera se reabre la causa. El Grupo Andimi y Atlantic Capital 2000 argumentaban en el escrito remitido a las instancias judiciales que son los legítimos propietarios del porcentaje mayoritario de las acciones de la entidad blanquinegra y solicitaban amparo para poder recuperar el control para «restablecer el orden, la legalidad y la justicia».

