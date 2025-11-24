HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
Diego Díaz lucha por un esférico ante un defensor del Almería B. ALBERTO LORITE
Segunda RFEF

La primera derrota en casa, de la manera más dolorosa

El Extremadura se hundió en los minutos finales ante el Almería B después de tener la victoria en la mano

R. H.

Almendralejo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

El Extremadura sucumbió por primera vez esta temporada en casa y lo hizo de una manera dolorosa. Primero porque el equipo de Cisqui iba ganando ... en el minuto 87 de partido, y después porque lo hizo encajando cuatro goles ante su público. El Extremadura es el equipo más goleado como local del grupo 4 de Segunda RFEF, una estadística que no deja en buen lugar al cuadro de Almendralejo.

