La primera derrota en casa, de la manera más dolorosa

El Extremadura sucumbió por primera vez esta temporada en casa y lo hizo de una manera dolorosa. Primero porque el equipo de Cisqui iba ganando ... en el minuto 87 de partido, y después porque lo hizo encajando cuatro goles ante su público. El Extremadura es el equipo más goleado como local del grupo 4 de Segunda RFEF, una estadística que no deja en buen lugar al cuadro de Almendralejo.

La derrota llegó en los minutos finales, en los que el Extremadura se diluyó para acabar sucumbiendo. Antes de esos últimos instantes del choque los azulgranas fueron superiores al rival, pero no aprovecharon sus ocasiones y lo acabaron pagando caro. «Habíamos vuelto a remontar el partido e incluso el marcador tenía que ser más amplio, pero es fútbol y no hay excusas, es culpa nuestra no ir con más goles en el marcador. No hemos sido capaces de tener ese equilibrio y fortaleza cuando nos hemos puesto por delante en el marcador», admitió Cisqui tras la derrota de su equipo.

Los errores defensivos condenaron a los locales, que concedieron de nuevo ocasiones claras en contra sin que el rival, en este caso el Almería B, le generase mucho peligro: «No podemos encajar en cada partido con errores puntuales, porque eso nos pasa factura».

Cisqui espera que en los próximos partidos el equipo mejore defensivamente para estar más cerca de la victoria, ya que si sigue encajando tantos goles es complicado ganar cada semana. «Un equipo que quiere ganar y que sale a por el partido no puede encajar cuatro goles. Tendremos que aprender y apretar en esa faceta», sentenció el preparador almendralejense.

Esta semana el equipo descansa lunes y martes, por lo que este miércoles volverá al trabajo para preparar el choque del domingo ante La Unión. Carlos Cordero, que se tuvo que retirar en el minuto 14 por una lesión, se someterá a las pruebas pertinentes para saber el alcance de su dolencia y conocer el tiempo de baja que estará el central almendralejense. La de Carlos Cordero va a ser una baja sensible si se confirma que tiene una lesión que le tendrá lejos de los terrenos de juego unas semanas.

81 entradas liberadas a la venta

Por otro lado, el Extremadura pone este martes a la venta las últimas entradas para el partido de Copa del Rey ante el Sevilla del jueves 4 de diciembre. Así, a partir de la 10.00 horas en las taquillas del Francisco de la Hera se podrán adquirir las 81 localidades que hay aún disponibles para ver el choque copero. Estas entradas se han liberado en Tribuna, Preferencia y Fondo Norte y son las que les correspondían a los abonados que no han ido a retirarlas.

Una vez pasado el plazo de reserva de localidades para los socios, estos asientos se han liberado y por eso el Extremadura ha podido poner a la venta otras 81 entradas para el partido de Copa del Rey ante el Sevilla.